Kostenpflichtiger Inhalt: Tierkinder gerettet : Einmal von der Feuerwehr und einmal per Drohne

Per Drohne im hohen Gras gefunden: ein Rehkitz. Es wurde mit Handschuhen vorsichtig an den Wiesenrand gelegt, damit es nicht der Mähmaschine zum Opfer fällt. Foto: Mario Altdorf

Nordkreis Feuerwehr und Helfer sammeln in Herzogenrath Entenküken ein. In Würselen werden per Drohnenflug vor der Mahd Rehkitze im hohen Gras entdeckt.