Alsdorf-Begau : Zweifamilienhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Alsdorf Ein Zweifamilienhaus in Alsdorf-Begau ist nach einem Brand im Dachstuhl nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Feuerwehr war am Dienstagabend mit rund 60 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort.

In Alsdorf-Begau hat am Dienstagabend der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses gebrannt. Das Haus ist in der Folge unbewohnbar. Die Feuerwehr hatten gegen 20 Uhr mehrere Notrufe erreicht. Neben der hauptamtlichen Wache rückten Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Alsdorf aus zwei Löschzügen zur Einsatzstelle in der Michaelstraße aus. Aufgrund der Vielzahl an Notrufen und der gemeldeten Lage wurden nur wenige Minuten später auch die letzten verfügbaren Einheiten eines dritten Löschzugs der Freiwilligen Feuerwehr zur weiteren Unterstützung alarmiert.