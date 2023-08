Für den guten Zweck : Zwei Pfandsammler finden Tausende Euro im Wurmtal und am Lousberg

Pfandsammler für den guten Zweck: die Kohlscheider Günter Hänel (vorne) und Peter Nowak, hier am Lousberg in Aachen. Foto: MHA/Carsten Rose

Nordkreis/Aachen Ralf Nowak und Günter Hänel sammeln Dosen und Flaschen in der Natur im Nordkreis und Aachen. Das Geld spenden sie. Wie viel in 20 Jahren zusammengekommen ist, warum sie von Niederländern profitieren und warum einmal die Polizei vor der Tür stand.

207 Flaschen bei einem Spaziergang sind der unangefochtene Rekord. Aufgestellt vergangenen Sonntagvormittag bei den Hängematten am Lousberg. Das offensichtliche Resultat einer nächtlichen Feier. „Das alles wegzutragen, war eine logistische Herausforderung“, sagt Günter Hänel. Er ist 83 Jahre alt. „Und das Umtauschen danach ist auch anstrengend…“ Mit seinem guten Freund Ralf Nowak, 64, ist er jedes Wochenende in der Natur unterwegs, viel im Wurmtal und am Lousberg, meistens in den „Rabatten, wo keiner lang geht“, wie Nowak es ausdrückt. Dort liegt das meiste Pfand. Danach suchen sie. Das Rückgeld sammeln und spenden die beiden.

Hänel hält nach den 25-Cent-Pfandflaschen Ausschau, Nowak nach allem anderen. Im vergangenen Jahr sind 3000 Euro zusammengekommen. Aktueller Stand: rund 2000 Euro. „Es wird jedes Jahr mehr, die Leute werfen immer mehr weg“, sagt Peter Nowak. Und ab 2024 werden bestimmte Einweg-Milchgetränke bepfandet. „Das ist gut für uns“, sagt Günter Hänel mit Blick auf die zu erwartenden Erlöse. Offensichtlich hält das Pfand viele Menschen nicht davon ab, leere Flaschen und Dosen im Grünen zu entsorgen. Gut für die Natur wäre es allemal, Hänel und Nowak finden schließlich nicht alle Behältnisse. Ein kurioser Fund hatte dafür einmal die Polizei auf dem Plan gerufen.

Ralf Nowak war im Wurmtal nahe dem Parkplatz an der Alten Mühle im Gebüsch unterwegs. Zurück kam er mit einem Gewehr. „Ich habe keine Ahnung von Waffen, aber es hatte auf jeden Fall ein Magazin und nicht lange da gelegen“, erzählt er. „Ich habe einem Freund, der Polizist ist, ein Bild geschickt und geschrieben: ,Guck mal, die bringe ich dir morgen mit in die Sauna.‘“ Besagter Freund schaltete direkt die Kollegen ein, ließ das Gewehr bei den Nowaks in Kohlscheid abholen. Die mit Abstand spektakulärste Anekdote in all den Jahren, in denen die Lauffreunde für die eigene Gesundheit, eine sauberere Natur und den guten Zweck unterwegs sind.

Pfand für guten Zweck Spenden an verschiedene Initiativen Meistens am Jahresende übergeben Peter Nowak und Günter Hänel ihre Spenden per Scheck. Insbesondere den „Herzenswunsch-Krankenwagen“ der Malteser unterstützen sie gerne. Die Initiative erfüllt sterbenskranken Menschen einen ihrer letzten Wünsche, eine letzte (oder erste!) Fahrt zu einem Wunschort. Die Klinik-Clowns und die Frühchenstation am Aachener Uniklinikum wurden auch schon großzügig bedacht, ebenso die Feuerwehr Herzogenrath. „Wir entscheiden per Bauchgefühl, wer etwas bekommt“, sagt Peter Nowak. Wichtig für die Aktion: Die Rewe-Familie Schuck hilft den beiden Sammlern, indem sie auch platt getretene Plastikflaschen zurücknimmt, die von Pfandautomaten nicht angenommen werden. „Sonst hätten wir die Flaschen nie losgekriegt“, sagt Peter Nowak. Und Günter Hänel ergänzt: „Dosen ohne Pfand und Flaschen ohne Etikett sammeln wir auch auf und entsorgen sie. Das haben wir uns geschworen.“

Den größten Anteil an Dosen und Flaschen findet Ralf Nowak bei der Arbeit. Er ist Hausmeister an der Gesamtschule in Kohlscheid. Dort fing vor „mindestens“ 20 Jahren alles an. Was aber nicht heißt, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Flaschen und Dosen bewusst beiseitelegen, weil Herr Nowak sie ja sammelt. „Nein, die werfen alles bedenkenlos weg“, sagt er. „Wenn ich mal Zeitungsberichte über die Spendenübergaben aufgehangen habe, kamen manche bewusst zu mir. Aber nach zwei Tagen war das wieder vergessen.“ Die Reinigungskräfte dagegen wissen bestens Bescheid. Was sie auf ihren Runden in den Klassen finden, übergeben sie Hausmeister Nowak. Und in der Derby-Arena in Kohlscheid steht seit einem guten Jahr ein Fass für leere Flaschen, das auf die Sammelaktion hinweist. 20 Euro kämen so pro Woche zusammen, sagt Nowak. Ansonsten nehmen er und Günter Hänel keine externen Spenden an, sie sammeln auch nicht rund um den Tivoli bei Spielen von Alemannia Aachen. Das Revier lassen sie denen, die auf das Geld angewiesen sind.

Was den beiden Freunden über die Jahre aufgefallen ist: „Die Niederländer werfen auch ganz viel weg.“ Im Nachbarland gilt die Pfandpflicht für Dosen erst seit dem 1. April dieses Jahres, für kleine Kunststoffflaschen seit Juli 2021. Zu den Anfangszeiten, als Geschäfte hinter der Grenze nur Behältnisse zurückgenommen haben, die auch dort gekauft worden sind, sind Hänel und Nowak von Laden zu Laden gefahren, um herauszufinden, wo ihre Funde ursprünglich über die Theke gingen. Alles für den guten Zweck.