Bausektor im Nordkreis : Zahl der Bauanträge sinkt vor allem beim Einfamilienhausbau

Die Zahl der Bauanträge ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen – auch der Nordkreis bildet keine Ausnahme. Foto: dpa/Jan Woitas

Nordkreis Bauland in neu ausgewiesenen Wohngebieten ging in Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen einst weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Das aber hat sich im Zuge der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung teils drastisch geändert.

Das Eigenheim steht bei den Deutschen nach wie vor hoch im Kurs. Für immer mehr Menschen allerdings rückt es aufgrund der aktuellen Umstände – wirtschaftliche Folgen von Pandemie und Ukrainekrieg, steigende Bauzinsen, gestiegene Energie-, Roh- und Baustoffpreise – in immer weitere Ferne. Ausdruck dessen sind sinkende Zahlen an Bauanträgen respektive -genehmigungen landauf, landab. Eine Entwicklung, die auch in den Nordkreiskommunen Niederschlag findet.

So ist die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neu- und Umbau gemäß Daten des Statistischen Bundesamts im vergangenen Jahr um 6,9 Prozent gesunken. In Herzogenrath sei der Einbruch im Neubaubereich sogar deutlich höher als der Bundestrend, sagt Stephan Mingers, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, Bauordnung und Klimaschutz der Stadt Herzogenrath im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wurmtalgärten Vier von 30 Wohneinheiten sind bislang veräußert In Kohlscheid sollen die Wurmtalgärten entstehen. Foto: MHA/Beatrix Oprée 16 Reihenhäuser entlang der Rolandstraße und 14 Doppelhaushälften an der tiefer gelegenen Talstraße projektiert derzeit die Bonava Deutschland GmbH in Kohlscheid. Vermarktungsbeginn war im Mai. Im September soll es mit den Erdarbeiten im ersten Bauabschnitt losgehen, teilt Projektleiter Simon Thönes mit, sodass im Oktober die Hochbauarbeiten starten könnten. „Es ist geplant, dass die ersten Familien Ende 2024 in ihre Häuser einziehen können.“ Die ersten vier Reservierungen des ersten Vertriebsabschnittes lägen vor, die in Kürze beim Notar beurkundet werden sollen. Im Herbst soll der nächste Abschnitt in den Vertrieb gehen. Bewerber, die sich aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückziehen mussten, habe es gegeben, sagt Thönes: „Inzwischen pendelt sich der Markt wieder ein, und es gibt mehr Klarheit, zum Beispiel bei den Energiekosten.“ Zu den Baupreisen teilt Thönes mit: „Unsere Preise beinhalten neben dem Grundstück auch das schlüsselfertige Haus, ausgenommen sind die Boden- und Tapezierarbeiten. Die Reihenmittelhäuser kosten ab 490.000 Euro, die Reihenendhäuser zwischen 525.000 und 545.000 Euro und die Doppelhäuser zwischen 590.000 und 640.000 Euro.“

Deutlicher Rückgang hält an

So seien im Jahr 2020 130 Bauanträge eingegangen, im Jahr 2021 waren es 116 Anträge und 2022 nur noch 69. In diesem Jahr gingen bis zum Stichtag 31. Juli 53 Anträge ein, im vergangenen Jahr waren es im vergleichbaren Zeitraum 45 und im Jahr davor 75. „In der Momentaufnahme“, so Mingers, „ist nach wie vor ein deutlicher Rückgang im Bereich der Einfamilienhäuser zu verzeichnen, gleichzeitig aber auch eine Zunahme im Bereich des Geschosswohnungsbaus, hier insbesondere im öffentlich geförderten Wohnungsbau.“

Im Bereich des Einfamilienhausbaus, so erläutert der langjährige Amtsleiter weiter, habe „sicher die Kombination der explodierenden Baukosten auf der einen Seite und die steigenden Zinsen auf der anderen Seite fast zum Stillstand geführt“. Das habe aber auch bereits genehmigte Vorhaben betroffen, „bei denen die Kalkulation nicht mehr passte und dann zu nicht mehr bezahlbaren Zinsen nachfinanziert werden musste“.

Im Geschosswohnungsbau hingegen sei „gerade im geförderten Wohnungsbau eine erfreuliche Zunahme zu verzeichnen, da die staatlichen Förderkulissen bei der derzeitigen Konstellation gegenüber dem frei finanzierten Wohnungsbau mehr als nur eine gute Alternative darstellen“.

Bei den Schwankungen der Antragszahlen sei neben den konjunkturellen Rahmenbedingungen „natürlich auch immer zu berücksichtigen, welche Neubaugebiete gerade am Start sind“: Im Juli 2020 sei die Erschließung der Europasiedlung in Merkstein abgeschlossen gewesen, was eine Antragsflut in Gang gesetzt habe. „Und im Frühjahr 2022 war es der zweite Bauabschnitt des Neubaugebietes Kämpchen.“

Einen Boom erlebt der Mehrfamilienhausbau an der Geilenkirchener Straße in Herzogenrath, wo gleich mehrere Objekte entstehen. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Vorausblickend geht Mingers zum einen davon aus, dass der rückwärtige Trend beim Einfamilien- und der Anstieg des Geschosswohnungsbaus in Herzogenrath anhalten werde: Dies hänge auch damit zusammen, dass die nächsten Neubaugebiete – etwa Zellerstraße oder Kohlscheid Langenberg – fast ausschließlich Geschosswohnungsbau ermöglichen. Mingers: „Und das kommt uns zurzeit ganz gelegen, da wir als Baugenehmigungsbehörde einige große gewerbliche Objekte, aber auch Kita- und Schulprojekte vor der Brust haben, die in der Bearbeitung deutlich mehr Raum beanspruchen.“

Zum anderen sei davon auszugehen, so Mingers, dass die Regierung schon bald „zum Handeln gezwungen sein werde“. Denn der Einfamilienhausmarkt sei gerade für kleine und mittelständische Betriebe aus der Baubranche überlebenswichtig: „Vielleicht erleben ja Dinge wie das Baukindergeld als Zuschuss doch noch eine Renaissance.“

Ähnlich die Lage in Baesweiler. Dort erwartet die Technische Dezernentin Iris Tomczak-Pestel „weiterhin gleichbleibend geringere, wenn nicht sogar noch weiter leicht fallende Antragseingänge“. Wobei die Stadt Baesweiler derzeit auch gar nicht über vermarktbare Wohnbaugrundstücke verfüge: „Den wenigen einzelnen Grundstücken, die wir zuletzt hatten – im einstelligen Bereich –, standen mehrstellige Bewerberzahlen entgegen.“ Tomczak-Pestel: „Baugrund ist ein immer knapperes Gut.“ Im Bereich der Gewerbegrundstücke gebe es ebenfalls eine sehr hohe und nicht durch städtische Grundstücke zu deckende Nachfrage.

Die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neu- und Umbau ist in Baesweiler gemäß der Zahlen aus dem Rathaus von 141 Wohneinheiten im Jahr 2021 auf 104 in 2022 gesunken, was einem Rückgang von 26 Prozent entspreche.

Ebenfalls ein Neubau an der Geilenkirchener Straße in Herzogenrath: Tendenziell gehen jedoch auch die Anträge für den Bau von Mehrfamilienhäuser zurück. Foto: MHA/Thomas Vogel

Was die Zahl der Bauanträge angeht, so steht auch in Baesweiler das Jahr 2021 für den drastischen Einbruch auf dem Sektor Eigenheimbau: Waren es 2020 von 1. Januar bis 31. Juli noch 32 Anträge für Ein- und Zweifamilienhäuser, so sank die Zahl 2021 im gleichen Zeitraum auf 7. Im Bereich Mehrfamilienhausbau blieben die Zahlen indes konstant, mit jeweils zwei bis drei Anträgen. Jeweils bis zum Stichtag 31. Juli gab es im Jahr 2021 81 Bauanträge, in 2022 105 und in 2023 67.

Als Gründe führt die Technische Dezernentin an: „Weiterhin hohe Preise für Material, Lohnkosten, Baugrundstücke, Inflation, hohe Zinsen, allgemeine Verunsicherung wegen Energiekrise, Krieg, Inflation, unsichere oder wegfallende Förderprogramme, steigende Forderungen und auch Kosten im Bereich der gutachterlichen Vorerhebungen, Entsorgung, Bautechnik...“

Dem Trend folgt auch die Entwicklung in Würselen. Im ersten Halbjahr 2023 habe man einen deutlichen Rückgang der Antragseingänge verzeichnet. Während es im ersten Halbjahr 2020 für Ein- und Zweifamilienhäuser noch insgesamt acht Anträge, im gleichen Zeitraum 2021 derer sogar zehn gewesen seien, waren es in diesem Jahr nur noch sechs. Ähnlich das Bild bei den Mehrfamilienhäusern: Dort sank die Antragszahl von sechs (2020) respektive neun (2021) auf nur noch zwei im ersten Halbjahr 2023.

Und dieser Trend scheint sich mit Vehemenz fortzusetzen. „Bisher kann man im Vergleich zum Jahr 2022 einen überdurchschnittlich starken Rückgang der Antragseingänge bei Ein- und Zweifamilienhäusern im Neubaubereich von 40 Prozent und bei MFH von rund 60 Prozent beobachten“, lautet die Auskunft aus der Pressestelle der Stadt.

Die Gründe für den starken Rückgang von Anträgen sieht man im 2021 ausgelaufenen Baukindergeld und auch die anderen, immer wieder genannten Entwicklungen: gestiegene Zinsen, ungünstigere Finanzierungsbedingungen, Material- und Fachkräftemangel und höhere Kosten für Baumaterial.

Drastisch fällt in Würselen der Rückgang genehmigter Wohnungen bei Mehrfamilienhaus-Neubauten aus. 263 Wohneinheiten waren das 2021 noch gewesen, ein Jahr später gerade noch 48. Bis Ende Juli dieses Jahres verzeichnet man im Bauverwaltungsamt Würselen ebenfalls genehmigte 48 Wohneinheiten.

Baugrund habe die Stadt Würselen derzeit nicht in der Vermarktung, die Mietobjekte würden sehr gut nachgefragt. Die Baumaßnahme Kesselsgracht (drei MFH, 54 Wohneinheiten) sei so weit vermietet. „Auch unsere wenigen Leerstände haben eine sehr hohe Nachfrage.“

Dass sich an der verhaltenen Lage auf dem Neubaumarkt in naher Zukunft etwas ändert, glaubt man im Würselener Bauverwaltungsamt nicht. Sie werde im zweiten Halbjahr 2023 und im kommenden Jahr aus den zuvor genannten Gründen perspektivisch anhalten.

Auf die entsprechende Frage an die Stadt Alsdorf schreibt das Bauamt kurz und knapp zurück: „Weiter rückläufig.“ Auch dort rechnet man demnach nicht mit einem zeitnahen Anstieg der Zahlen. Zahlen, die wie überall in der Umgebung zuletzt deutlich zurückgingen: von jeweils 49 Bauanträgen für Ein- und Mehrfamilienhäuser im ersten Halbjahr 2020 sowie 2021 auf nur noch neun im ersten Halbjahr dieses Jahres. Die Zahl genehmigter Wohneinheiten lag 2021 bei 154, im Folgejahr bei nur noch 108.