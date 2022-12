Lärm durch Verkehr : Zu laut an der B57 in Würselen? Für Schutz gibt es Zuschüsse.

Spätestens an der roten Ampel an der Kreuzung mit der Klosterstraße staut sich der Verkehr auf der B57: Die Bundesstraße ist die meistbefahrene Straße im Würselener Zentrum. Foto: MHA/Carsten Rose

Interaktiv Würselen Straßenlärm an vielbefahrenen Strecken wie der B57 in Würselen lässt sich nicht einfach so abstellen. Nachhaltige Maßnahmen dauern Jahre, wenn denn gewollt. Anwohnern an Landes- und Bundesstraßen hilft das Land dennoch recht unkompliziert.