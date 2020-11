Zigaretten für Hunderttausende Euro erbeutet : Zeugen für Überfall auf Lkw-Fahrer gesucht

Würselen Gut eine Woche nach einem Überfall auf einen Lastwagenfahrer in Würselen ist die Polizei erneut mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit getreten. Es wird vor allem nach einem Spaziergänger gesucht.

Am Dienstag, 3. November, hatten Unbekannte zwischen 7.50 und 9 Uhr den Lkw-Fahrer in der Straße „Am Weiweg“ überwältigt und in einen weißen Lieferwagen gesperrt, mit dem sie gekommen waren. Sie fuhren mit beiden Fahrzeugen an den Brückenweg, wo sie die Fracht des Lastwagens – Zigaretten im Wert von vielen Hunderttausend Euro – in einen anderen Lkw umluden, den sie dort geparkt hatten. Dann flüchteten sie in Richtung Aachen und ließen den Lkw-Fahrer gefesselt auf der Laderampe zurück.