Rhein-Maas-Klinikum : Würselens Feuerwehr probt den Ernstfall im Krankenhaus

Wird am Sonntag zum Schauplatz einer großangelegten Übung mit der Feuerwehr: Das Rhein-Maas-Klinikum in Würselen. Foto: Jan Mönch

Würselen Für das große Krankenhausgebäude wurde ein eigener Einsatzplan entwickelt, falls es dort einmal brennt. Der soll am Sonntag durchgespielt werden.

Das Rhein-Maas-Klinikum (RMK) in Würselen ist ein ziemlich großes Gebäude, jeder, der schon einmal versucht hat, im Inneren von A nach B zu kommen, kann das bestätigen. Wenn es um den Brandschutz geht, ist es also besser, nichts dem Zufall zu überlassen. Während die Feuerwehr bei ihren Einsätzen für gewöhnlich in Abhängigkeit vom jeweiligen Stichwort verfährt, hat sie für das RMK in Zusammenarbeit mit demselben sowie dem vorbeugenden Brandschutz der Städteregion einen Standard-Einsatzplan aufgestellt. Und der soll am Sonntag geprobt werden.

Wer sich am Vormittag im RMK oder in dessen näherer Umgebung aufhält, der kann also schon vorab beruhigt werden. Die Feuerwehr, die mit rund 50 Einsatzkräften und zahlreichen Fahrzeugen vertreten sein wird, ist nicht etwa da, weil der Ernstfall eingetreten ist, sondern probt nur für denselben. Es wird ein Brandausbruch mit Rauchentwicklung simuliert. Und zwar auf der Station D6, die momentan aufgrund von Renovierungsarbeiten nicht für die Patientenversorgung genutzt wird. Gegen 9 Uhr soll es losgehen, voraussichtlich zwei Stunden später ist alles vorbei.

„Den Einsatzplan für das RMK gibt es schon etwas länger“, sagt Würselens Feuerwehrsprecher Ralf Jüsgens. „Wir sind aufgrund der Pandemie aber bislang nicht dazu gekommen, ihn zu proben. Am Sonntag werden wir das Szenario von Anfang bis Ende durchspielen.“ Die gewonnenen Erkenntnisse werden mit den Krankenhausverantwortlichen nachbesprochen.

Ein wichtiger Aspekt bestehe beispielsweise darin, dass nicht alle Fahrzeuge das Krankenhaus von derselben Seite her anfahren, sondern sich um das Gebäude verteilen. Weiter geht es mit der Frage, wo das Löschwasser eingespeist wird. Auch soll ein am RMK deponierter Wagen mit Einsatzmaterial wie etwa Atemschutzmasken positioniert werden. Eine zentrale Bedeutung kommt darüber hinaus der Kommunikation mit dem Krankenhaus zu. Schließlich müssen unter Umständen Patienten evakuiert werden, die sich nicht selbst in Sicherheit bringen können.

Natürlich besteht am Sonntag akute Verwechslungsgefahr mit einem tatsächlichen Einsatz, auch und gerade für die Patienten. Dem wird das RMK aktiv vorbeugen. „Es kann bei solchen Großübungen schnell passieren, dass die Patienten denken, es brenne im Krankenhaus. Deshalb sind wir darauf bedacht, vorab alle Personen im Haus über die Übung zu informieren“, erklärt der Ärztliche Direktor, Professor Dr. Georg Mühlenbruch. „Diese Übung dient der Sicherheit unserer Mitarbeitenden und Patientinnen und Patienten. Es ist für uns selbstverständlich, die örtliche Feuerwehr zu unterstützen. Wir sind auf eine gute und enge Zusammenarbeit angewiesen.“