Gisela Borchard aus Würselen präsentiert ihren Wahlscheinantrag. Sie hat ihn nie abgeschickt, also auch keine Briefwahl beantragt. Dennoch war ihr Name am Sonntag im Wahllokal mit einem Sperrvermerk versehen. „Meiner Frau ist durch Dusseligkeit ein Bürgerrecht genommen worden“, ärgert sich ihr Mann Georg Borchard. Foto: Jan Mönch