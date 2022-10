Corona-Einschränkung zu hart? : Würselener Rhein-Maas-Klinikum will die Besuchszeiten erweitern

Das Würselener Rhein-Maas-Klinikum: Besuchszeit bislang von 11 bis 17 Uhr. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen Berufstätige haben es schwer, Angehörige im Würselener Rhein-Maas-Klinikum zu besuchen, weil das Zeitfenster knapper ist als andernorts in der Umgebung. Auf Anfrage der Redaktion will das Krankenhaus nun nachbessern, heißt es.

Jonas, 21, würde gerne seine Oma Margot, 85, öfter im Krankenhaus besuchen. Sie liegt seit zwei Wochen im Rhein-Maas-Klinikum (RMK) in Würselen, er arbeitet in Aachen, kein weiter Weg. Sehen konnte er sie erst nach einer Woche. Am Wochenende. In der Woche ist es für ihn als Berufstätigem unmöglich. Letzter Einlass ist um 17 Uhr. Wie Jonas geht es wahrscheinlich vielen – und Margot ist sicher nicht die einzige Patientin, die sich mehr Besuch wünscht.

Warum gelten am RMK wie in anderen Krankenhäusern immer noch die zeitlich begrenzten Besuchszeiten, die jetzt seit mehr als zwei Jahren mit der Corona-Lage begründet sind, das Virus den Alltag der Menschen aber nicht mehr so im Griff hat wie zu Beginn und Hochzeit der Pandemie?

Als die Redaktion am 28. September mit dieser Frage an das Klinikum herantritt, kommt sie augenscheinlich sehr gut an. Das Haus sei offen für diese konstruktive Anregung, sagte RMK-Sprecher Thomas Jansen. Denn in der Tat habe sich das Leben mit dem Coronavirus schon länger entspannt, die Regeln blieben hingegen strikt wie eh und je. Wer etwa nach der Arbeit aus Köln anfahren muss, für den sei die 17-Uhr-Marke in Würselen eine Herausforderung (frühester Einlass ist 11 Uhr).

In den Aachener Krankenhäusern gelten andere Zeiten: In der Uniklinik, im Marien- und Luisenhospital wird der späteste Einlass jeweils um 18 Uhr gewährt (frühestens jeweils um 12 Uhr). Das Aachener Franziskus-Krankenhaus (von 12 bis 20 Uhr) und das Bethlehem in Stolberg (von 10 bis 18 Uhr) gewähren mit acht Stunden die längste Besuchsoption, das St.-Antonius-Hospital in Eschweiler mit nur vier Stunden von 14 bis 18 Uhr die kürzeste.

Geschäftsführung, Ärztliche Direktion, Pflegedienstleitung, Betriebsrat, die Mitarbeitende am Info- und Corona-Test-Kontrollpunkt am Haupteingang selbst – am RMK würden nun alle nötigen Abteilungen eingebunden, um die Regeln anzupassen, hieß es. Insbesondere zum Vorteil für Berufstätige. „Bis eine Änderung der Regeln umgesetzt werden kann, dauert es aber noch etwas. Die Dienstpläne werden zum Beispiel sechs Wochen im Voraus erstellt“, erklärte Jansen vor zwei Wochen.

Und innerhalb dieser wenigen Tage reißt die Kurve der Corona-Infektionen deutschlandweit wieder nach oben aus. Auch im Klinikum, sagte Jansen jetzt am Freitag im Gespräch mit der Redaktion, ohne konkrete Zahlen nennen zu können. Corona ist im Alltag wieder akuter. Diese Entwicklung konterkariert den Wunsch auf eine deutlich lockere Besuchsregelung. Aber, und das sagt Jansen nachdrücklich: „Die Regeln werden angepasst und die Besuchszeiten nach hinten ausgeweitet. Definitiv. Das ist das Ziel. Denn sinnvoll ist es allemal.“