Leerstand in der Innenstadt : Würselen will acht weitere Ladenlokale günstig weitervermieten

2015 mit einem Onlineshop gestartet, seit 2022 das erste Mal mit einem Ladenlokal: Yasemin Yildiz. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen Drei Geschäftsfrauen an der Kaiserstraße erzählen, wie sie von einem Förderprogramm der Stadt Würselen profitieren. Darunter eine erfahrene Online-Händlerin. Stadt beantragt erneut Hunderttausende Euro Zuschüsse.

Die Stadt Würselen versucht mit einem weiteren Förderprogramm, Einzelhändlern leerstehende Ladenlokale mit niedrigen Mieten schmackhaft zu machen. Aktuell profitieren drei Geschäfte von der Förderung. Ende des Jahres läuft sie aus. Jetzt hat die Stadt eine neue Förderung (Start Januar 2024) für acht weitere Leerstände in der Innenstadt beantragt. Yasemin Yildiz ist eine Geschäftsfrau, die von dem ersten Programm profitiert – sie ist nahezu ein Paradebeispiel für das heutige Einkaufsverhalten.

Die 40-jährige Aachenerin hat 2015 ihren Onlineshop „All for Kids 24“ gestartet. Im September 2022 mietete sie das erste Mal einen Verkaufsladen an; mit finanzieller Unterstützung der Stadt Würselen an der Kaiserstraße 48. Sie selbst kannte das Förderprogramm nicht, ihr Vermieter machte Yildiz darauf aufmerksam. „Das war eine gute Sache“, sagt die Unternehmerin. „Ich muss ja erst einmal schauen, wie das mit einem eigenen Geschäft vor Ort läuft.“ Ein wichtiger Grund, das Internetgeschäft mit einem stationären Shop zu erweitern: der soziale Kontakt – als reine Onlinehändlerin saß sie quasi nur vor dem Rechner, der Kundenkontakt lief viel über E-Mails.

Der Mietvertrag mit den günstigen Konditionen läuft Ende dieses Jahres aus. Die Formel der Förderung: Die Stadt mietet ein Lokal für 70 Prozent der letzten Miete, der neue Mieter zahlt aber nur 20 Prozent. Die Differenz zahlt das Land. All das setzt Eigentümer voraus, die auf einen Teil ihrer Miete verzichten. Ab Januar 2024 gelten neue Konditionen für ihr Ladenlokal, Yasemin Yildiz will mindestens noch ein Jahr bleiben. „Die Innenstadt hat keine Chance gegen Onlineshops“, sagt sie nach ihren Erfahrungen aus beiden Welten. „Nur mit einem Geschäft vor Ort würde es für mich nicht lohnen.“ Auf Instagram folgen ihrem Kanal mehr als 10.000 Leute – und sie arbeitet mit Influencern zusammen, die ihr Sortiment für Kinder bewerben. Mit dieser Reichweite kann die Kaiserstraße nicht dienen. Es gab Wochen, da hätte sie gar nicht öffnen brauchen.

Ihre Cousine Banu Pinar hat ihren „Drei & Vierzig Concept Store“ (Deko, Schmuck, Haushaltswaren) einen kurzen Fußweg die Kaiserstraße hinunter. Ihr bezuschusster Mietvertrag läuft bereits Ende September nach einem halben Jahr aus, da die Vormieterin mit ihrem Donut-Geschäft die Fördersumme größtenteils ausgeschöpft habe. Es ist Banu Pinars erstes eigenes Geschäft, auch in dem Geschäftsfeld. Unter anderem hat sie Erfahrung mit der Gastronomie in der Aachener Pontstraße. „Das Förderprogramm hat mir den Schritt auf jeden Fall schmackhaft gemacht“, betont sie, „vor allem in der Anfangsphase kann man sich mit der Hilfe gut etwas aufbauen. Aber ich möchte auch weiter hierbleiben.“ Ihren neuen, regulären Mietvertrag unterschreibe sie in den kommenden Tagen. Sie ist überzeugt: Das (oder ein anderes) Förderprogramm ist eine „Supersache“ für die gesamte Kaiserstraße.

Für die zweite Runde habe die Stadt nach Aussagen von Christina Chantré, zuständig für das Fördermittelmanagement, drei weitere Lokale an der Kaiserstraße im Blick. Darüber hinaus jeweils eins an Aachener, Krefelder, Friedrich-, Linden- und Bahnhofstraße. Je nach Ausgang der Gespräche könnte die Kaiserstraße wieder mehr in den Blickpunkt geraten. „Es gibt schon Interessenten für das neue Förderprogramm“, sagt Chantré, fix sei indes noch nichts. Hat die Stadt bestimmte Branchen im Blick? „Wir sind für vieles offen, generell sollten die neuen Geschäfte den Zulauf fördern“, sagt Chantré. Die Stadt kann Nachfragen also auch ablehnen, wenn eine Branche entlang der Kaiserstraße schon gut vertreten ist.

Bis vor einem halben Jahr war hier noch ein Donut-Geschäft: der „Drei & Vierzig Concept Store“ von Banu Pinar. Foto: MHA/Carsten Rose

16 leerstehende Ladenlokale hatte die Stadtentwicklungsgesellschaft Würselen (SEW) im Zentrum vor Kurzem ausgemacht. Nachfragen hatten ergeben, dass nicht jeder an einem Förderprogramm teilnehmen möchte. Neben einer geminderten Miete können Einzelhändler von einem 50-prozentigen Zuschuss (maximal 7.500 Euro) für die Herrichtung der Geschäftsräume profitieren. Die Kosten für das zweijährige Förderprogramm summieren sich auf 326.900 Euro Euro, von denen die Stadt Würselen 98.000 Euro selbst zahlen müsste.

Das dritte Geschäft, das aktuell von Landesmitteln profitiert, ist das Bekleidungsgeschäft Mascha Moden. Aydan Baltaci führt es seit dem 15. September 2022, im Juli davor hatte Margret

Cardaun nach 43 Jahren aufgehört. Von dem sechswöchigen Leerstand hat Aydan Baltaci profitiert, um das Förderprogramm nutzen zu dürfen. „Es hat mir sehr geholfen, weil man am Anfang nicht weiß, was auf einen zukommt.“ Die 48-Jährige ist das erste Mal selbstständig. Und Aydan Baltaci möchte definitiv länger bleiben, da sie nun macht, was sie immer machen wollte. Sie ist vor acht Jahren aus Aachen nach Würselen gezogen, ein eigenes Geschäft in Aachen käme für sie nicht infrage. Würselen dagegen sei „klein und fein für einen schönen Tag“ zum Shoppen und Bummeln, betont sie.