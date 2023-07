A544-Teilsperrung : Würselen arbeitet an schnellerer Umsetzung für Lkw-Durchfahrverbot

Update Würselen/Aachen Der Verkehr wird bei der Teilsperrung der A544 vor allem nachmittags am Kaninsberg in Würselen zunehmen. Pläne für die dortige Ampel-Neutaktung sind ausgearbeitet, aber der Tag der Umsetzung ist noch unklar. Verkehrszählung auf der Hauptstraße.

Die A544 wird ab Montagfrüh in Richtung Köln gesperrt. Das kündigte die Autobahn GmbH am Mittwoch an. Doch offenbar ist eine Sperrung zumindest für Autos eigentlich gar nicht nötig.

Die kurzfristige Entscheidung aus Berlin hat aber noch keine direkten Auswirkungen auf das Lkw-Durchfahrverbot auf der L136 durch Broichweiden. Das ist bekanntlich seit Anfang Juni beschlossene Sache. Nach ursprünglichen Überlegungen der Verwaltung soll die Umsetzung im Januar 2024 folgen – dann wird die Haarbachtalbrücke in jedem Fall komplett gesperrt. De facto darf der Lkw-Verkehr also während der Teilsperrung durch Broichweiden fahren. Erst einmal.

Denn eine kurzfristige interne Beratung am späten Mittwoch habe nach Aussagen von Beckers ergeben, dass die Stadt ihre „Bemühungen intensivieren“ werde, das Verbot so schnell wie möglich in Kraft treten zu lassen. „Unser Ziel ist es jetzt, in den nächsten Wochen alles nötige erledigt zu haben“, betont Beckers. Damit meint er unter anderem den Verkehrszeichenplan für die Umleitungen erstellen und absprechen sowie die nötigen Schilder zu bestellen. So soll eine Umsetzung schon (weit) vor Januar 2024 möglich gemacht werden.