Dauerthema in Würselen : Wieso es so schwierig ist, die Gesamtschulmensa zu optimieren

Blicken dem neuen Schuljahr mit „Bauchschmerzen“ entgegen: Mensavereinsvorsitzende Dagmar Thorand (links) und Küchenchefin Lissy Lanfermann. Foto: Jan Mönch

Würselen Spätestens ab dem kommenden Schuljahr wird die Mensa der Würselener Gesamtschule den Schüleransturm kaum noch bewältigen können. Wieso ist das so? Und wieso läuft die Verköstigung durch den Mensaverein am Städtischen Gymnasium so viel entspannter ab?

Einige Monate lang konnte der Mensaverein so wirken und walten, wie man es sich vorstellte: Die Arbeit verlief in einem vernünftigen Tempo, die Angestellten konnten sich Zeit für die Schüler nehmen, die Schüler konnten in Ruhe ihre Mahlzeiten einnehmen. Man schrieb das Schuljahr 2019/2020, das neue Gesamtschulgebäude an der Krottstraße war gerade bezogen worden und noch groß genug. Von der elenden Corona-Pandemie, die die eingespielten Arbeitsabläufe alsbald zerschießen sollte, ahnte im Küchenteam noch niemand etwas.

Die Pandemie ist nur noch eine böse Erinnerung, doch mit der Verköstigung der Gesamtschulkinder ist der Mensaverein nie wieder ganz zur Normalität zurückgekehrt. „Die Schüler werden von allen Seiten gehetzt, von den Lehrern, von uns, vom Klingelzeichen“, sagt Küchenchefin Lissy Lanfermann. „Dabei sollten die Schüler in der Pause runterkommen können und eine vernünftige Essenskultur haben.“ Dass die nicht geboten werden kann, liegt mittlerweile nicht mehr an der Seuche, sondern daran, dass die Mensa viel zu klein ist. Und kommenden Monat wächst die Schule noch einmal um sechs Klassen oder 160 Schüler. Küchenchefin Lanfermann sagt, dass sie dem mit „Bauchschmerzen“ entgegenblicke. Warum aber ist es so schwierig, hinreichende Anpassungen vorzunehmen?

Die Gesamtschulgemeinde verfügt über ein hochmodernes Gebäude mit einer Raumaufteilung, die zeitgemäßen Unterricht ermöglicht, und einer Ausstattung, nach der ältere Schulen sich die Finger lecken. Wie die Vorsitzende der Schulpflegschaft, Claudia Beckers-Dohlen, unserer Zeitung diese Woche versicherte, werden die Schüler noch dazu von einem jungen und motivierten Lehrerkollegium betreut, das diese Ausstattung auch gescheit einzusetzen weiß. All das hat sich in Würselen und Umgebung herumgesprochen, sonst würden die Anmeldezahlen nicht aussehen, wie sie aussehen.

Die Anmeldezahlen sind es allerdings auch, die – höchst indirekt – zu Lissy Lanfermanns Bauchschmerzen geführt haben. Es ist zweieinhalb Jahre her, dass in Würselen ein Aufschrei der Empörung ertönte, weil Dutzende von Schülern abgelehnt werden mussten. Damals rächte sich, dass die Schule und ihr Gebäude bloß vierzügig geplant worden waren. Und dieser Tage rächt sich nun, dass man versuchte, den Fehler so schnell wie möglich zu korrigieren und die Schule im Hauruck-Verfahren auf sechs Züge aufpumpte. Die Alternative hätte darin bestanden, jedes Schuljahr aufs Neue den Verdruss von Eltern auszusitzen, deren Kinder abgelehnt worden sind, was man offenbar mehr scheute als ein temporär überfülltes Schulgelände. Politiker sind manchmal wirklich nicht zu beneiden.

Dieses Multifunktionsgargerät hat dem Küchenteam immerhin einige Entlastung beschert. Ein beweglicher Mitarbeiter der Firma Gerardy nimmt gerade Optimierungen vor. Foto: Jan Mönch

Hinsichtlich der fehlenden Klassenräume konnte mit Containern abgeholfen werden, die nach verbreiteter Ansicht eine durchaus annehmbare Übergangslösung darstellen. In Sachen Mensa ging das nicht ganz so einfach, weshalb die Stadt Rat bei der Roetgener Firma Gerardy suchte, die Betreiber von Großküchen nicht nur ausstattet, sondern auch berät.

Und die Fachleute hatten tatsächlich ein paar gute Ideen. So wurde für gut 15.000 Euro ein Multifunktionsgargerät angeschafft, das laut Küchenchefin Lanfermann „super“ ist und dem Team die Arbeit deutlich erleichtert. Zurzeit wird das Multifunktionsgargerät durch Gerardy noch einmal optimiert. Außerdem wurde zum Schulhof hin ein Loch in die noch junge Gesamtschulwand gesägt und eine Außenausgabe der Cafeteria geschaffen. Tatsächlich hat das dazu beigetragen, den regelmäßig überfüllten Ausgabebereich im Gebäudeinneren zu entlasten.

Eine weitere Maßnahme zur Entlastung der Mensa bestand darin, für die Cafeteria eine Ausgabestelle zum Schulhof hin zu schaffen. Foto: Jan Mönch

Der Schönheitsfehler besteht allerdings darin, dass der Mensaverein sich mit dem Angebot sozusagen selbst Konkurrenz macht. Wem Hot Dogs, Pizza oder Brötchen aus der Cafeteria schmecken, der könnte ja auf die Idee kommen, auf sein Abo für das warme Mittagessen zu verzichten. Gerade die Abos bieten dem Mensaverein und seiner Vorsitzenden Dagmar Thorand aber die notwendige Planungssicherheit. Es ist wahrhaftig alles nicht ganz einfach.

Wie es auch laufen kann, erlebt das Team des Mensavereins tagtäglich am Städtischen Gymnasium. Gerade die älteren Schüler genießen die Mittagspause nach Schilderung von Lanfermann und Thorand sichtlich, auch wenn die Mahlzeit schon beendet ist. Das liege an der „klüger“ geplanten Mensa, die bis zu vier Ausgabestellen bietet. Allerdings habe die entspanntere Situation auch damit zu tun, dass die Gymnasiasten sich ab der siebten Klasse von ihren Eltern die Erlaubnis erteilen lassen können, zum Mittagessen nach Hause zu gehen. Mache flanieren stattdessen vielleicht auch einfach durch die Kaiserstraße und gönnen sich einen Döner. Jedenfalls ist die Nachfrage für die Mensa nicht ganz so groß. An der Gesamtschule gibt es eine solche Regelung aber nicht.