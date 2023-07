Lehrerin nimmt Auszeit : Wie eine Würselerin eine viermonatige Radtour von Miami bis New York erlebt hat

Geht schlechter: Katja Harder aus Würselen ist die US-amerikanische Ostküste entlang geradelt. Foto: Katja Harder

Würselen Wenn die Töchter sich eine Auszeit nehmen, dann kann sie das auch, hat sich die Lehrerin Katja Harder, 54, gesagt. Die Würselenerin ist von Miami bis New York gefahren. Mit dem Rad, vier Monate, 2500 Kilometer – alleine. Über Sorgen, Erfahrungen und warum sie Sirene und Pfefferspray doch nicht brauchte.

Katja Harder wusste nur, dass sie in Miami ihre Radtour bis New York startet. Von Süden nach Norden, damit sie Rückenwind hat. Knapp 2500 Kilometer. Vier Monate Zeit. Mehr hat die 54-jährige Lehrerin (Mathe und Physik) für ihr halbes Sabbatjahr nicht geplant. Sie wollte sich gar nicht mehr vorbereiten, auch wenn sie wusste, dass es auf ihrer Route im Prinzip keine richtigen Radwege gibt. „Ich werde mich schon durchschlagen, habe ich mich mir gesagt“, erzählt Katja Harder aus Würselen im Gespräch mit Redakteur Carsten Rose.

Erst ihre beiden Zwillingstöchter, die nach ihrem Abitur ein Jahr in Kamerun beziehungsweise in den USA waren, brachten sie auf die Idee: Hey, ich kann doch auch mit Mitte 50 eine Auszeit nehmen. Und zwar ohne Freunde, ohne Familie, ohne Mann. Ganz allein.

Was war Ihre größte Sorge vor der Reise?

Katja Harder: Ich hatte Angst, fiesen Menschen zu begegnen. Das ist auch das, was die meisten gesagt haben: Amerika, allein – wer weiß, was da für komische Typen herumlaufen. Das hat sich aber überhaupt nicht bestätigt. Ich hatte aber nicht die Sorge, die Tour nicht zu schaffen, denn ich hatte ja vier Monate Zeit. Die Strecke ist dann nicht so weit.

Ihre größte Sorge bezog sich auf externe Einflüsse. Hatten Sie also nicht befürchtet, dass Ihnen langweilig wird?

Harder: Vielleicht doch ein bisschen, wo sie es sagen.

Und wie hat sich diese Sorge entwickelt?

Harder: Die hat sich schon nach ein paar Tagen völlig aufgelöst. Ich bin einfach gefahren und gefahren. Manchmal habe ich tagelang keine Menschen gesehen. Das war auch gar nicht so schlimm, es hatte etwas Besonderes. Generell alles allein zu entscheiden, hatte etwas Besonderes. Da haben ja viele Angst vor, speziell in meinem Alter: „Oh Gott, allein entscheiden und ohne meinen Mann.“ Ich bin mit meinem Mann auch schon 30 Jahre zusammen, und so lange allein zu sein, war auch eine gute Erfahrung.

Wie entscheiden Sie zusammen?

Harder: Mein Mann entscheidet nicht mehr als ich. Wir leben und treffen Entscheidungen zusammen. Wenn man reist, ist es anders: Man ist immer fokussiert auf den anderen und verlässt sich auf den anderen. Allein zu entscheiden, ob man noch zehn Kilometer fährt oder welchen Campingplatz man nimmt, tat gut.

Fiese Frage: Haben Sie Ihren Mann vermisst?

Harder: Das werden wir ganz oft gefragt. Wir haben einmal am Tag telefoniert, und ich habe ihm meine Route genannt, damit ich nicht verloren gehe. Aber nein, wir haben uns nicht vermisst, wir haben es beide genossen, allein zu sein – aber wir haben es auch beide genossen, wieder zusammen zu sein.

Was war das Schönste am Alleinsein?

Harder: Dass ich es nicht eilig hatte. Das war besonders für mich. Die ersten Wochen im Zelt habe ich morgens oft gedacht: Boah, habe ich Zeit! So viel Freiheit, zu entscheiden, was ich tue. Mal drei Tage an einem Ort bleiben und sagen: Ich kann die nächsten 100 Meilen auch nächste Woche fahren.

Wie oft haben sie im Zelt geschlafen?

Harder: Ungefähr die Hälfte der Zeit, ich hätte es jedoch lieber noch öfter getan. Aber das ist nicht so einfach in den USA. Die allermeisten Campingplätze nehmen nur Wohnwagen auf. Ich habe nicht nur einmal gebettelt. Wer zelten will, muss genauer planen. Wildcampen darf man nicht, und ich hätte es auch nicht gemacht.

Komfort wollte Katja Harder nicht: Sie hätte gerne noch öfter gezeltet, aber es war nicht überall möglich und erlaubt. Foto: Katja Harder

Wussten Sie das alles vorher?

Harder: Nein, das wusste ich nicht – aber ich wollte mich auch nicht besser vorbereiten. Ich wollte ja gucken, was passiert, die Reise einfach laufen lassen. Und dann passierten Dinge, die ich vorher nicht wusste.

Wie zum Beispiel, dass Sie in Washington zwei Wochen in einer Familie wohnen würden?

Harder: Genau. Ich hatte so viel Gewicht verloren, ich musste stoppen. Ich bin furchtbar dünn geworden und war nach etwa sechs Wochen entkräftet. Man kriegt auf so einer Reise nur selten gutes Essen – und ich bin Vegetarierin, das macht es nicht einfacher.

Welche besonderen Momente der Selbsterfahrung haben Sie erlebt?

Harder: Als ich ein paar Tage vor mich hin geradelt bin, dachte ich: „Wow, du machst das jetzt und musst keine Angst haben.“ Ich hatte Pfefferspray und eine Sirene dabei, aber beides habe ich zum Glück nicht gebraucht. Ich dachte: „Du bist frei, brauchst keine Angst haben, kannst machen, was du willst.“ Und ein zweiter Moment am Ende, über den ich selbst überrascht war: Auf der Fähre nach New York habe ich geheult. Es war einfach toll, sich so eine Reise zuzutrauen.

Worüber haben Sie eigentlich so nachgedacht, als Sie stundenlang gefahren sind?

Harder: Radfahren ist für mich eine Art der Meditation, und ich unterhalte mich dabei nicht gerne und höre auch nur selten Musik. Ich denke also nicht und fahre einfach. Radfahren befreit mich. Ich fahre auch von Würselen mit dem Rad zur Arbeit nach Stolberg zum Goethe-Gymnasium. Lehrerin ist ein Beruf, in dem man viel mit sich herumträgt. Nach den 45 Minuten Rückweg sind all die Gedanken weg.

Wann waren Sie über sich selbst überrascht?

Harder: Als ich mich darauf eingelassen habe, zwei Wochen in der Familie zu leben. Das ist nicht meine Komfortzone. Es fühlte sich nicht bequem an am Anfang, so mit völlig fremden Leuten. Ich bin lieber für mich allein. Aber: Wenn die anderen wollen, dass du bei ihnen bist, ist das total interessant. Ich bin sogar noch zehn Tage bei einer Familie in Kanada gewesen, die ich vorher nur einen Abend lang kennengelernt habe.

Zwei Wochen Familie statt Zelt: Für einen Aufenthalt in Washington hat Katja Harder die Gastfamilien-Plattform Workaway genutzt. Ein Rückbesuch in Deutschland ist geplant. Foto: Katja Harder

In Ihrem Reiseblog kann man sehen, dass Sie als Radfahrerin auf den Straßen richtig aufpassen mussten.

Harder: Ich hatte auf den Hauptverkehrsstraßen alles an, was blinkte, und trug immer Orange. Das war absolut notwendig. Später hatte ich für die Laster auch einen Rückspiegel, den hier ja eher ältere Menschen nutzen. Hinter den Lastern zieht so ein heftiger Wind, weil die so nah an einem vorbeifahren, dass man umfällt – und ich bin oft gestürzt. Das ist das Gefährlichste gewesen, bis auf die Begegnung mit einem Bären.

Eine richtige Bärenbegegnung?

Harder: Ich war in einem State Park in New Jersey und ich wusste, dass es da Bären gibt. Ich habe mich also vorbereitet. Auf der Straße kam nur alle zwei Stunden ein Auto, ich fuhr leise vor mich hin, und dann stand da plötzlich dieser Bär – fünf Meter vor mir. Dann habe ich alles abgespult: langsam zurückgehen, nicht in die Augen gucken, ich habe meine Sirene gegriffen und Pfefferspray und das Rad zwischen uns gestellt. Als Nächstes wollte ich mit der Sirene Lärm machen – und dann kam ein Auto von hinten, das war unglaubliches Glück. Der Mann stellte sich mit seinem Truck zwischen den Bären und mich. Das Tier ist dann weg getrottet. Es war ein Braunbär, der ist nicht so aggressiv wie ein schwarzer.

Und dann?

Harder: Man muss einen Ranger rufen, wenn man einen Bären trifft. Der hat mich dann gefragt, ob ich ein Foto habe, denn die zählen die Tiere. Die Frage war etwas skurril, ich hatte ja andere Probleme in dem Moment. Und dann hat der Ranger mich in ein Café gefahren. Ich hatte kein Essen mehr, weil in der Nacht vorher wohl ein Bär meine Vorräte leergefressen hat. Und wie das so ist: In dem Café kannten sich alle, der Ranger erzählte die Geschichte, und ich habe fürstlich getafelt, wurde zu allem eingeladen, musste alles im Detail erzählen. Es war im Nachhinein ein schönes Erlebnis. Die Angst war nur kurz – der Rest war ganz toll.

Luxus für Radfahrende: Separate Wege hat Katja Harder selten vorgefunden. Foto: Katja Harder

Bereuen Sie es, so eine Reise erst jetzt gemacht zu haben?

Harder: Fiese Frage und fieses Wort. Aber: ja. Weil ich jetzt in dem Alter nach oben limitiert bin, was so eine Art der Reise betrifft.

Ändern Sie jetzt etwas in Ihrem Leben?

Harder: Nein, so würde ich das nicht sagen. Ich habe mich verändert. Meine Einstellung zum Leben, zu Menschen, ich bin offener. Und Dinge, über die ich mich sonst aufrege, nehme ich nicht mehr so wichtig.

Würden Sie Kollegen und Kolleginnen zu einem Sabbatjahr raten?

Harder: Ja. Und ich glaube schon, dass das ansteckend ist. Ich hörte schon, dass manche überlegen, das halbe Jahr Auszeit zu nehmen. Ein Jahr ist vielleicht abschreckend, das war es für mich auch. Dafür liebe ich meinen Job zu sehr.

Was würden Sie Ihren Schülerinnen und Schülern mitgeben?

Harder: Dass sie sich nicht so einschränken lassen sollen. Man sollte sich immer die Freiheit nehmen, Dinge zu tun, die man wirklich möchte und nicht vor lauter Angst erstarren. Und sie sollten keinen Pauschalurlaub machen, denn wenn man anders reist, öffnet sich der Blick für andere Menschen. Aber man muss auch nicht direkt Extremcampen. Und: Sie sollen Englisch lernen! Das war sehr hart für mich.