Fehler bei Prüfung der Wahlzulassung: Wie ein Toter fast für den Rat kandidiert hätte

Würselen Die Partei „Die Partei“ profiliert sich gerne durch Satire und Ironie gegenüber anderen politischen Vereinigungen. Aber die (vermeintliche) Kandidatur eines Toten für die Stadtratswahl in Würselen war kein Scherz, sondern eine Verkettung widriger Umstände, beteuert „Die Partei“.

Der Wahlausschuss hat jetzt in einer eilig anberaumten Sondersitzung den am 30. Juli gefassten Beschluss der Wahlvorschläge entsprechend korrigiert, um eine Anfechtung der Kommunalwahlen abzuwenden.

Die Geschichte geht so, wie „Partei“-Vorsitzender Alfred Reuters von der Besucherempore des Würselener Ratssaals aus berichtete: Nachdem die Ortspartei „Die Partei“ Ende vergangenen Jahres in Würselen gegründet worden war, habe man jede Zusammenkunft genutzt, Einverständniserklärungen von Kandidaten für die Kommunalwahl zu sammeln, so auch von dem besagtem „Partei“-Freund.

Durch die Coronavirus-Krise habe man sich laut Reuters zwischenzeitlich etwas aus den Augen verloren, so dass dem Vorstand entging, dass der Kandidat bereits am 3. März (laut späterer Angabe der Stadtverwaltung) leider verstorben war. So wurde der Mann gemäß der vorliegenden Einverständniserklärung in Abwesenheit bei der Versammlung der Partei am 19. Juni für den Wahlbezirk 180 aufgestellt. „Die Partei“ selbst war es, die den Fehler entdeckte, nachdem klar geworden war, dass die vor Monaten unterzeichnete Einverständniserklärung nicht ausreichte und weitere Formulare vorgabengerecht auszufüllen waren.