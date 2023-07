Gesamtschule Würselen : Wie die Stadt ihr Mensaproblem in den Griff kriegen will

Beliebt und deshalb zu klein: die Würselener Gesamtschule. Foto: Jan Mönch

Würselen In und um die Würselener Gesamtschule wird es ab kommendes Schuljahr eng. Ganz besonders gilt das für die Mensa. Die Verwaltung hat drei Schritte ersonnen, um Abhilfe zu schaffen.

Das neue Schuljahr nähert sich mit großen Schritten, und beim Mensaverein blickt man dem mit tiefen Sorgenfalten entgegen. Wir haben Anfang der Woche darüber berichtet. Ursache für die „Bauchschmerzen“ von Küchenchefin Lissy Lanfermann und Vereinsvorsitzender Dagmar Thorand ist, dass ab August 160 neue Kinder aufgenommen werden und verköstigt werden wollen. Dabei war die Mensa ohnehin schon zu klein, um den täglichen Ansturm so zu bewältigen, dass eine erholsame und entspannte Mittagspause gewährleistet wäre.

Auch in der Stadtverwaltung kennt man das Problem – und will ihm in den kommenden Jahren in drei Schritten begegnen. Der erste soll noch vor Ende der Sommerferien vollzogen werden. Der Plan sieht vor, den Ausgabebereich neu zu konzeptionieren. Ab August soll es dann möglich sein, mehr Kinder in kürzerer Zeit durch den Ausgabebereich zu schleusen. „Die Beauftragung ist raus“, sagt Schulamtsleiter Hans Brings.

Die zweite Maßnahme wird mehr Zeit in Anspruch nehmen: Die Mensa soll nach hinten raus vergrößert werden, um mehr Platz für die Mahlzeiten zu schaffen. Brings und der Erste Beigeordnete René Strotkötter widersprechen in diesem Punkt der Mensavereinsvorsitzenden Thorand, die zu unserer Zeitung gesagt hatte, diese Maßnahme sei der Stadt zu teuer. „Nach den Sommerferien soll mit den Beteiligten gesprochen werden, danach brauchen wir einen politischen Beschluss, Anfang 2024 könnten wir dann in die Umsetzung gehen“, sagt Strotkötter. „Am Geld wird es nicht scheitern.“ Was die Firma Goldbeck, die die Gesamtschule auf Grundlage einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft mit der Stadt betreibt, für die Maßnahme in Rechnung stellen wird, wisse man noch gar nicht.

Der dritte Schritt hin zur ausreichenden Mensa wird schließlich darin bestehen, dieselbe auf die nebenan gelegene Aula auszuweiten. Die neue Aula soll sich dann in dem geplanten Erweiterungsbau befinden, von dem bekanntlich noch nicht klar ist, ob er auf demselben Gelände an der Krottstraße oder aber in Form eines separaten Standorts am Lindenplatz verwirklicht wird. Dieser dritte Schritt lässt sich erst umsetzen, wenn die Erweiterung steht, ist also noch Zukunftsmusik.

Die bestehenden Probleme rühren laut den beiden städtischen Bediensteten übrigens auch daher, dass die Mensa ursprünglich für eine Verköstigung nach dem sogenannten Cook-and-Chill-Verfahren konzipiert worden ist. Das Essen wäre dann durch einen Caterer vorgegart und runtergekühlt geliefert worden und in der Gesamtschule nur wieder erhitzt und ausgegeben worden. „Der Mensaverein hat aber einen ganz anderen Anspruch als ein Caterer“, sagt Hans Brings – nämlich, die ausgegebenen Speisen selbst zuzubereiten. Mit Blick auf die Herausforderung, auch die Grundschulen im Rahmen des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung mit Speis und Trank zu versorgen, könne es aber sehr gut sein, dass die Stadt für sie einen Caterer engagieren wird.

Der andere Grund für das akute Platzproblem besteht freilich darin, dass die Gesamtschule mittlerweile mit sechs statt nur mit vier Zügen ins Schuljahr startet. Brings und Strotkötter halten die Bemühungen darum mit Blick auf Dutzende Würselener Kinder, die vor wenigen Jahren mit vier Zügen abgelehnt werden mussten, nach wie vor für alternativlos. „Von 80 Eltern haben 40 bei mir vor der Tür gestanden“, erinnert sich Brings. Ganz angenehm war das vermutlich nicht immer.