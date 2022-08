Drohnen gegen Waldbrände : Wie die Feuerwehren auf Hilfe aus der Luft setzen

Würselen Die Feuerwehren in der Städteregion setzt auf eine Spezialeinheit mit dem Namen FLE. Wofür die Abkürzung steht, wie groß der Trupp ist und was er macht.

Sie heißt kurz „FLE“, und der Name hört sich nicht nur so wie der einer Spezialeinheit an. Es handelt sich um aktuell 26 Feuerwehrleute, die in der „Ferngesteuerten Lageerkundungs-Einheit“ zusammenarbeiten. Landläufig könnte man sie auch als die „Drohnen-Erkundungsgruppe“ bezeichnen. Zwei dieser immer wichtiger werdenden Einheiten gibt es zwischenzeitlich in der Städteregion. Ganz wichtig können diese Einheiten beispielsweise werden, wenn es zu einem Waldbrand kommt.