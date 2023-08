Initiative des Integrationsrats : Werden in Würselen Bäume für die NSU-Opfer gepflanzt?

Über einen möglichen Standort für die Bäume ist noch nicht entschieden worden. Vielleicht kommt ja der Stadtgarten infrage? Foto: Jan Mönch

Würselen Der nordrhein-westälische Integrationsrat hat angeregt, in möglichst vielen Kommunen Bäume für die Opfer des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds zu pflanzen. In Würselen wurde der Ball nun aufgenommen.

Wie in zahlreichen anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen will man sich auch in Würselenan der Kampagne „10 + 1 Bäume für die Opfer des NSU“ beteiligen. Mit der entsprechenden Anregung des Würselener Integrationsrats wird die Politik sich in nächster Zeit beschäftigen.

Eigentlich hätte der Integrationsrat sein Anliegen bereits am Dienstagabend aufs Gleis setzen sollen beziehungsweise wollen, jedoch fiel die Sitzung aus. Somit wird auch der Sozialausschuss, der gemäß Beratungsfolge Ende dieses Monats an der Reihe gewesen wäre, sich erst verspätet mit der Teilnahme an der Kampagne beschäftigen können.

Das Kürzel NSU steht für Nationalsozialistischer Untergrund. Dessen Mitglieder ermordeten zwischen 2000 und 2007 insgesamt zehn Menschen, die meisten von hatten einen Migrationshintergrund. Daneben wurden zahlreiche weitere Mordversuche und Bombenanschläge begangen. Erst 2011 wurde die Existenz des NSU öffentlich – zuvor waren die Ermittler davon ausgegangen, dass die Täter im Umfeld ihrer Opfer zu suchen sind.

Nun also sollen an möglichst vielen Orten in NRW elf Bäume gepflanzt werden: zehn für die Mordopfer des NSU, ein weiterer für alle sonstigen Opfer rassistischer Übergriffe. So hat es der nordrhein-westfälische Integrationsrat angeregt. Dazu soll eine Gedenktafel aufgestellt werden.

In vielen Kommunen nahmen die Integrationsräte die Initiative auf, nun auch in Würselen. „Die Realisierung des Gedenkortes für die Opfer des NSU und rechtsextremen Terrors, die Aufklärung über die Tat und die Täter sind eine gesamtstaatliche und -gesellschaftliche Aufgabe. Sie muss dem Anspruch unserer Kommune als einem Ort des vielfältigen und friedlichen Zusammenlebens gerecht werden“, schreibt Integrationsratsvorsitzende Fatma Arslan. „Das Ziel ist es, mit dem geplanten Erinnerungsort über die Dimension dieser Verbrechen aufzuklären und zu gedenken.“ Die Pflege der Bäume könne durch Patenschaften gesichert werden, beispielsweise durch die Würselener Schulen, die dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ beigetreten sind. In Frage kämen aber auch Bürgerinitiativen, kommunale Ämter oder Privatpersonen.