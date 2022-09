Großübung der Feuerwehr : Wenn Schaulustige beim Einsatz in Würselen erwünscht sind

Simulation in der Discothek Berks: Die Feuerwehrmänner kümmern sich bei der Großübung um einen „verletzten“ Jungen. Foto: Paul Kemen

Würselen Die Drischer Straße in Würselen ist stundenlang gesperrt gewesen, weil es in der Disco Berks gebrannt hat. Aus Übungszwecken. Und die Wehr wusste nicht, was auf sie zukommt.