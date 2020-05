Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr : Wenn der Beifahrer plötzlich die Handbremse zieht

Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Foto: Polizei

Würselen In voller Fahrt zieht der Beifahrer plötzlich die Handbremse, der Wagen dreht sich und prallt frontal gegen eine Straßenlaterne. Bei einem Unfall in Würselen in der Nacht zu Freitag haben die Insassen am Ende Glück im Unglück.

Für die 40-jährige Autofahrerin kam die Aktion ihres 37-jährigen Beifahrers wohl völlig überraschend, Zeit zu reagieren hatte sie jedenfalls keine mehr. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann gegen 2 Uhr an der Oppener Straße Ecke Mauerfeldchen die Handbremse gezogen. Das Auto drehte sich daraufhin einmal um die eigene Achse und kam mit der Front an einer Straßenlaterne zum Stehen.

Beide Insassen blieben dabei glücklicherweise unverletzt. Dem alkoholisierten und vermutlich unter Drogeneinfluss stehenden Beifahrer entnahm ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe.

Der Würselener muss sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten – die Beamten fertigten eine entsprechende Strafanzeige. Insgesamt entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

