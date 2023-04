Würselener Stadtplanung : Was die Politik aus dem strittigen Bauprojekt am Mauerfeldchen gelernt hat

Was die Politik aus dem strittigen Bauprojekt am Mauerfeldchen gelernt hat

Hier stand einst eine parkähnliche Ansammlung von Bäumen: Am Mauerfeldchen gegenüber dem RMK. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen Für vier Wohnhäuser wurde Ende 2021 die einzige grüne Lunge im RMK-Umfeld gerodet. Als die Würselener Politik verstanden hatte, warum und wie das passieren konnte, gelobte sie Besserung für die weitere Städteplanung. Erster Ansatz liegt vor.

Mauerfeldchen. Park. Bäume. Grün. Säge. Mehrfamilienhäuser. Grau. Sie erinnern sich? Das Wohnbauprojekt mit 91 Eigentumswohnungen gegenüber vom Rhein-Maas Klinikum kann getrost als Wende oder zumindest „Hallo-wach-Effekt“ in Würselens Stadtplanung der Neuzeit betrachtet werden. Das schon Jahre vorher beschlossene Projekt bekam Ende 2021 urplötzlich eine außergewöhnliche Brisanz, weil Teile der Politik zu der Zeit ganz überrascht von und erbost über die Rodung der einzigen grünen Lunge in dem Quartier waren. Rechtlich hatte aber alles seine Richtigkeit. Dennoch verständigte sich die Politik darauf, künftig bei Bauvorhaben genauer hinzuschauen.

Der Rat hat die Verwaltung dann per Beschluss vom 22. Juni 2022 angewiesen, auf Antrag der SPD-Fraktion eine „Nachhaltige Stadtentwicklung durch Schutz ökologisch wertvoller und städtebaulich wirksamer Flächen“ voranzutreiben. Dahinter verbirgt sich anders ausgedrückt die Mission: Die immer seltener werdenden grünen Flächen in ansonsten versiegelten Bereichen sollen so gut es geht geschützt werden. Selbst wenn diese Grundstücke rechtlich ohne Probleme bebaut werden dürften. Die Verwaltung hat jetzt erste Antworten auf das SPD-Ansinnen geliefert, wie Würselens Stadtentwicklung eine grünere Note bekommen soll. Die Fraktion hatte drei Vorschläge erarbeitet.