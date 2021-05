Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Eröffnung der Gasverdichterstation : War dieser Termin wirklich nötig?

Bezeichnete Zeelink als „Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes“: Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: Jan Mönch

Meinung Würselen Der Normalbürger darf kaum noch etwas. Wer aber viel Geld in die Hand und wichtige Leute auf die Gästeliste nimmt, für den gibt es Ausnahmen – so scheint es zumindest am Donnerstag am Aachener Kreuz.