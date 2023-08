Würselener Mammutprojekt : Wann erfüllt sich der Broichweidener Wunsch nach modernen Sportstätten?

Vertreten fast 2000 aktive Sportler in Broichweiden und noch mehr Vereinsmenschen (v.l.): Manfred Engelhoven, Helmut Bergstein, Josef Kuck und Jörg Stettner. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen Die gewünschte Dorfmitte Broichweidens mit modernen Hallen für rund 2000 Sporttreibende ist ein Würselener Großvorhaben, das stockt. Warum die Vereine so weit wie nie, aber dennoch verhalten-optimistisch sind.

Die Vereine aus Broichweiden scheinen im Jahr 2023 das erste Mal das Gefühl zu haben, ihrem seit beinahe 20 Jahren geäußerten Wunsch nach neuen Sporthallen und einer attraktiven Dorfmitte recht nah zu sein. Wobei: Nah ist relativ. Optimistisch gedacht könnte es noch vier bis viereinhalb Jahre dauern, bis die neuen Gebäude an der Parkstraße stehen. Das glauben Josef Kuck, Manfred Engelhoven, Jörg Stettner und Helmut Bergstein als Vertreter von Westwacht, TV und HC Weiden sowie den übrigen Vereinen im Ort.

Der Bedarf wächst seit Jahren. Fast 2000 Sportlerinnen und Sportler – überwiegend Handballer – und die Kulturvereine brauchen entsprechend moderne, große Stätten. „Die für uns relevanten Sporthallen haben keine Minute mehr frei für uns“, sagt Manfred Engelhoven. Und den Zustand der Halle an der Parkstraße bringt Helmut Bergstein so auf den Punkt: „Verglichen mit anderen Mannschaften in der Nordrhein- und Oberliga ist die Situation hier ein Witz.“