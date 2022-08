FDP-Antrag wird abgelehnt : Vorerst keine Fahrradstraßen in Würselen

Würselen Würselens FDP hatte eine Reihe von Vorschlägen für Fahrradstraßen in Mitte und Broichweiden. Eine politische Mehrheit will aber erst einmal abwarten.

Die FDP hatte sich mit ihrem Antrag von Anfang August für Fahrradstraßen in Würselen starkgemacht. Die Möglichkeit, solche einzurichten, solle für Pappelstraße, Feldstraße, Buschstraße, Friedhofstraße und Schulstraße in Broichweiden und für Lehnstraße, Klosterstraße und Neuhauser Straße in Mitte durch die Verwaltung geprüft werden. Damit sollte nicht zuletzt auch die Verkehrssituation auf zwei (nicht nur) aus FDP-Sicht problematischen Verkehrsadern entschärft werden: auf der Broichweidener Hauptstraße und der Kaiserstraße in Mitte, wo der allenthalben berüchtigte Fahrradstreifen verschwinden könnte. Für die umgewandelten Straßen indes gelte: „Es kann wie bisher mit Kraftfahrzeugen gefahren werden. Auch der Parkraum bleibt erhalten.“