B57-Bauarbeiten in Sicht : Worauf sich Pendler vor der A544-Sperrung einstellen müssen

Lärm durch Verkehr : Zu laut an der B57 in Würselen? Für Schutz gibt es Zuschüsse. Straßenlärm an vielbefahrenen Strecken wie der B57 in Würselen lässt sich nicht einfach so abstellen. Nachhaltige Maßnahmen dauern Jahre, wenn denn gewollt. Anwohnern an Landes- und Bundesstraßen hilft das Land dennoch recht unkompliziert.