Valide Zahlen für A544-Sperrung : Stadt zählt jetzt für einige Wochen den Verkehr auf der Hauptstraße in Würselen

Würselen Die L136 ist eine Hauptverkehrsachse in Würselen. Die Stadt will möglichst genau wissen, welche Fahrzeuge wie oft durch Broichweiden rollen. Der Grund?

Seinen Aussagen zufolge liege der durchschnittliche Tagesverkehr basierend auf letzten Berechnungen bei rund 10.000 Fahrzeugen. Die aktuellen Messungen spiegelten dies wider, indes werde das Gerät noch einige Wochen hängen müssen, um wirklich valide Zahlen zu erhalten. Die ersten Tage der Messung fielen in die Ferienzeit, zudem war die A544 noch nicht teilgesperrt, hinzukam die Sperrung der Hauptstraße in Höhe der Kirche in der vergangenen Woche. Alles Faktoren, die eine Zählung verfälschen. Wann das Gerät abgehängt wird, habe das Ordnungsamt noch nicht entschieden. „Die echten Messungen beginnen jetzt erst“, betont Peltzer am zweiten Tag nach dem Ende der Sommerferien.