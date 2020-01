Nächtlicher Unfall : Auto gegen Hauswand gesetzt, Fahrer geflüchtet

Totalschaden: Die Fahrt dieses Wagens endete in der Nacht zu Donnerstag vor einer Hauswand an der Aachener Straße in Würselen. Foto: Polizei Aachen

Würselen Ein bizarrer Anblick bot sich Polizei- und Rettungskräften in der Nacht zu Donnerstag auf der Aachener Straße in Würselen: Ein Auto war von der Straße abgekommen und hatte sich zwischen einer Hauswand und einer Begrenzungsmauer eingeklemmt.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der Fahrer gegen 0.20 Uhr von Aachen her in Richtung Würselen unterwegs gewesen, als sein Wagen von der Straße abkam. Das Auto krachte gegen die Außenmauer eines Wohnhauses und beschädigte einen anderen Wagen. Zeugen beobachteten, wie der verletzte Fahrer aus dem Wagen stieg und in der Nacht verschwand.