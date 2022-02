Explosion schreckt Anwohner auf : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Würselen

Interaktiv Würselen Mehrere Detonationen haben Anwohner in Würselen am frühen Samstagmorgen aus dem Schlaf gerissen. Wieder mal ist ein Geldautomat gesprengt worden.

Bislang unbekannte Täter sprengten gegen 3 Uhr am Samstagmorgen einen Geldautomaten in der Adenauerstraße in Würselen, wie die Polizei mitteilte. Mit hoher Geschwindigkeit seien die Unbekannten anschließend in einem roten Wagen vom Tatort geflohen.