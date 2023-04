Opernsänger singt im Rossi : Tiktok-Video aus Würselener Restaurant hat 26 Millionen Klicks

Würselen Ricardo Marinello war 2008 der erste „Supertalent“-Gewinner. Die Karriere des Opernsängers nimmt wieder Fahrt auf – auch weil er im Würselener Rossi gesungen hat, bevor er in seine Pizza biss.

Seit einer Woche hat das Rossi in Würselen mehr als 26 Millionen Gäste gehabt – digital auf Tiktok. Auslöser war ein Video des deutsch-italienischen Opernsängers Ricardo Marinello. Der 34-Jährige war 2008 der erste Gewinner der RTL-Show „Das Supertalent“. In den vergangenen Wochen gehörte es zu seiner neuen Selbstvermarktungsstrategie, in Restaurants und Bars einfach mal seine kräftige Tenorstimme anzuwerfen, sich dabei filmen zu lassen und den Kurzauftritt online zu stellen. Überraschte Gäste goutieren die Aktionen gern mit Applaus und eigenen Handyvideos.