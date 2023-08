Vorschläge des ADFC auf Prüfstand : Tempo 20? Würselens Politik diskutiert Forderungen für die Kaiserstraße.

Industriebrache in Würselen : Was Anlieger sich für das Singer-Gelände wünschen Die Landmarken AG, Eigentümerin des Areals im Würselener Zentrum, möchte von Anwohnern und Geschäftsleuten wissen, was sie sich an Bebauung wünschen. Das hat auch die Redaktion interessiert. Stimmen aus der Kaiserstraße.