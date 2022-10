Mega-Marsch zum Kölner Dom : Tag und Nacht zu Fuß für die DKMS unterwegs

Gerd Römer marschiert mit seinem Team für die DKMS zum Kölner Dom, und zwar nonstop zu Fuß. Dabei sammelt er Spenden. Foto: Markus Roß

Würselen Sportlich aktiv sein und Gutes tun, das ist die Devise von Gerd Römer aus Würselen. Mit seinem Team plant er nun ein weiteres Event, um die Deutsche Knochenmarkspenderdatei zu unterstützen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Roß

Seit rund sechs Jahren engagiert und unterstützt der Würselener Gerd Römer die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) mit verschiedenen Aktionen. Bekannt ist der frühere Radrennfahrer dafür, dass er weit über die Städteregion Aachen hinaus – bis hoch nach Hamburg – an den verschiedensten Sportevents teilnimmt. „Mein Ziel ist dabei immer, die DKMS in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und durch Typisierungen potenzielle Stammzellenspender zu finden bzw. Spendengelder zu akquirieren, um den Blutkrebs zu besiegen und Leben zu retten“, betont Römer. Er erklärt: „Jede Typisierung kostet 35 Euro und bedeutet eine Chance, in schwieriger Situation verzweifelten Menschen zu helfen.“

Römer engagierte sich in diesem Jahr bereits bei einem Kinder-Fußballturnier in Alsdorf. Kurzfristig hat er sich nun noch dazu entschlossen für die DKMS zu Fuß nonstop nach Köln zu gehen. Unter dem Motto: „Jeder Schritt rettet Leben“ wird er, in Kooperation mit seinem Personal-Trainer Tom Quadflieg und den Sportlerinnen Michelle Remy und Nadine Rauch aus seinem Team, von Aachen-Oberforstbach zum Kölner Dom und nach Köln-Zollstock marschieren.

Die Truppe stellt sich der Herausforderung, diese Distanz von rund 85 Kilometern die Nacht hindurch ohne größere Pausen zu laufen, mit Verpflegung aus dem Rucksack.

Der „Mega-Marsch 2022“ startet am Freitag, 14. Oktober, um 22 Uhr, in Oberforstbach an der Aachener Straße 257. Am darauffolgenden Samstag möchten die Akteure dann gegen 15 Uhr am Kölner Dom sein. Für jeden Kilometer, den Römer und sein Team erlaufen, wird um Spenden für die DKMS gebeten.

Kontakt und weitere Infos bei Gerd Römer, 0177/3524781 oder gerhard63roemer@web.de.