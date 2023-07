Bessere Zusammenarbeit : Würselener Musikschul-Zwist war wie ein reinigendes Gewitter

Heimat der Musikschule: das Alte Rathaus an der Kaiserstraße in Würselen. Sieht die städtische Musikschule auf einem guten Weg: Kulturamtsleiter Hans Brings (kleines Bild). Foto: MHA/Carsten Rorse

Würselen Rückblick Sommer 2022: Die Zukunft der Würselener Musikschule stand auf der Kippe, weil sich ein Konflikt zwischen Stadt und Dozenten entfachte. Wie die Situation jetzt, im Sommer 2023, aussieht.

Es ist ein gutes Jahr her, als zwischen der Stadtverwaltung und dem Dozenten-Team der Musikschule öffentlich ein veritabler Zwist über die Höhe der Honorare und den Umgang miteinander entstanden ist. Ausgelöst durch einen offenen Brief der Musiker und Musikerinnen. Sie forderten deutlich mehr Geld, weil sie zum Beispiel verglichen mit der Stadt Aachen 25 Prozent weniger verdienten. Das jetzt beendete Programmjahr stand gar auf der Kippe. Die Wogen sind mittlerweile geglättet. Die Atmosphäre eine andere.

Gute Zusammenarbeit

„Wir haben festgestellt, dass sich Verwaltung und Dozenten und Dozentinnen gar nicht richtig kannten, deswegen war so vieles unklar. Es war gut, dass wir ins Gespräch gekommen sind“, sagt Brings. „Die dunklen Wolken haben sich verzogen. Die Zusammenarbeit ist jetzt sehr angenehm, es läuft aus unserer Sicht vollkommen spannungsfrei.“ Die öffentliche Auseinandersetzung sei für die Stadt „sehr, sehr unangenehm“ gewesen – und für einen Teil der Dozenten auch, ist Brings überzeugt.

Während sich die Musiker über ein zu geringes Salär und eine unangemessene Art der Kommunikation seitens der Stadt beschwerten, störte sich die Stadt zuvorderst an dem öffentlichkeitswirksamen Auftreten und dem Tonfall, mit dem das Dozenten-Team seine Schreiben an die Verwaltung aufsetzte. Zwischenzeitlich kündigten zwei der ursprünglich sieben Dozenten die Zusammenarbeit auf.

Die Wogen sind nun unter anderem geglättet, weil sich beide Seiten auf ein höheres Honorar geeinigt hatten. Ein Zuschlag von 20 Prozent war das erste Ergebnis als „Grundlage“, im kommenden Programmjahr nach den Sommerferien kommen weitere fünf Prozent hinzu. Jedes Jahr soll das Honorar neu angepasst werden. Ohnehin sei die Kommunikation in allen Belangen jetzt besser und transparenter, auf Wünsche und Ideen der Dozenten gehe die Stadt nach Möglichkeit ein.

Nachdem der Zwist um die Höhe der Dozentenhonorare fürs Erste beigelegt werden konnte, kam das Thema nun politisch zur Sprache. Hat die Auseinandersetzung der Schule am Ende sogar genützt?

Mittlerweile hat die Stadt einen zweiten Klavierlehrer finden können. Das Instrument wird am meisten nachgefragt, zehn Kinder standen auf der Warteliste, die der neue Lehrer auffangen kann. Bei den übrigen Instrumenten sei laut Deutmann noch Luft nach oben. Das Angebot Trommel/Schlagzeug musste die Stadt kurzfristig wieder streichen, da der Dozent in seinem Hauptberuf als Lehrer versetzt worden ist.

2026 wird umgebaut

Die Stadt hält stetig Ausschau nach weiteren Dozenten und Dozentinnen, hat jedoch Abstand davon genommen, auch Quereinsteiger in Betracht zu ziehen. Bei den professionellen Dozenten kam die Idee nicht gut an. Besonders für den Bereich musikalische Früherziehung, den die Stadt gerne anbieten möchte, sucht sie jemanden.

Die Wünsche und Ziele von Stadt und Dozenten sind derweil stark abhängig vom Alten Rathaus. Wie schon der Name klarmacht, handelt es sich nicht um einen modernen Neubau, sind Platz und Art der Räumlichkeiten begrenzt. Die Räume werden universal genutzt, die Musikschule ist also nur „Gast“ und soll daher in Zukunft nach Möglichkeiten eigene Bereiche bekommen. Bis Ende des Jahres, sagt Amtsleiter Brings, soll das Konzept für die Nutzung nach der gewünschten Sanierung feststehen. Im Jahr 2026 soll der Umbau beginnen.