Steuererhöhung droht : Für die Gastronomie steht viel auf dem Spiel

In der Gastronomie geht die Sorge vor der Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer um, die mit Personalmangel, gestiegenen Kosten und geringeren Umsätzen eine gefährliche Melanche ergeben könnte. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Nordkreis Die von der Bundesregierung für Jahreswechsel geplante Wieder-Erhöhung der Mehrwertsteuer von derzeit sieben auf 19 Prozent bereitet den Gastronomen Kopfzerbrechen. Sie fürchten unvermeidbare Preiserhöhungen und Schließungen.

Die Gastronomie leidet unter hohen Kosten, beispielsweise im Energiebereich und bei den Lebensmitteln, außerdem unter fehlendem Personal. Nun soll auch noch der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auf Speisen, die im Restaurant verzehrt werden, wieder angehoben werden. Er war im Sommer 2020 zu Coronazeiten von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden. Am 31. Dezember dieses Jahres, so sehen es die Pläne der Ampel vor, soll die aktuell noch geltende Sieben-Prozent-Regelung enden.

Was konkret in vielen gastronomischen Betrieben, aber auch in deren Interessenverband, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) auf wenig Begeisterung stößt. „Wir werden für den Erhalt der Sieben-Prozent-Regelung kämpfen“, findet Ralf Maischak, Dehoga-Vorsitzender im Bereich Aachen-Land, klare Worte. „Es steht für die Gastronomie viel auf dem Spiel. Alleine in den Jahren 2020 und 2021 hat die Branche durch die pandemiebedingten massiven Umsatzeinbrüche 36.000 Unternehmen verloren. Und nach drei Verlustjahren lagen die Umsätze auch im ersten Quartal 2023 noch immer deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Eine Steuererhöhung wäre eine Katastrophe für die Betriebe und würde zu einem Preisschock für die Gäste führen. Mit fatalen Folgen für die Gesellschaft, den Staat und die Branche“, fasst Ralf Maischak die Problematik zusammen. Denn klar müsse sein: zwölf Prozent mehr Steuern würden zu höheren Preisen auf den Speisekarten führen.

„Branche ist stark gebeutelt“

Er selber betreibt die Hotels „Siebenschläfer“ in Alsdorf (gegenüber vom Rathaus) und in Hoengen und ist als Hotelier ebenso wenig direkt von den Ampel-Plänen betroffen, wie jene Gastronomen, die ihre Speisen zum Mitnehmen anbieten. Hier war und bleibt es beim Steuersatz von sieben Prozent. Im Gegensatz dazu aber sorgt er sich um den Bestand von Kneipen und Restaurants, die Gäste bewirten und ab 2024 wieder eine Mehrwertsteuer von 19 Prozent zahlen sollen. „Die Branche ist stark gebeutelt, weil die Umsätze zurückgehen und die Arbeitszeiten es auch schwer machen, genügend Personal zu finden“, so der Dehoga-Chef für die hiesige Region. Als konkretes Beispiel nennt er Hoengen, wo es früher einmal 15 Kneipen gab und heute nur noch eine einzige.

Zwar fehle, so räumt er ein, der Politik Geld im Haushalt, wenn die Mehrwertsteuer nicht wieder auf den Vor-Corona-Satz angehoben werde. Doch ohne die Gastronomie gebe es auch weniger Steuereinnahmen, wenn mehr und mehr Gastronomen „die Segel streichen und aufgeben müssen“. Ziel der Dehoga sei es aber, dass die Gastronomie auch in Zukunft facettenreich und lebendig bleibe. „Sterben die Restaurants und Cafés, sterben auch die Innenstädte. Schließt die Kneipe im Dorf, verschwindet auch ein Stück Heimat und Kultur“, warnt Ralf Maischak.

Ralf Maischak, Dehoga-Vorsitzender im Bereich Aachen-Land, setzt sich für den Erhalt der Sieben-Prozent-Regel ein. Foto: MHA/Günther von Fricken

Denn Restaurants und Gaststätten seien Treffpunkte für Jung und Alt, Orte des Zusammenkommens, der Kommunikation und für den sozialen Zusammenhalt wichtiger denn je. „Sie stehen für Genuss und Lebensqualität und sind auch in einer sich verändernden Gesellschaft Glücklichmacher“. Denn Glück, so ergänzt er, würden die Menschen erfahren, wenn sie rausgehen, feiern und andere treffen. Die Gefahr von aussterbender Gastronomie führe also auch zu Unzufriedenheit, unglücklicheren Menschen und Vereinsamung.

„Politiker in Berlin, werdet wach, verlängert die Sieben-Prozent-Regelung“, fordert er die Bundesregierung zum Umdenken auf. Als Beispiele, wie es gehen könne, führt er aus, dass der reduzierte Mehrwertsteuersatz für Speisen in Restaurants in der EU nicht die Ausnahme, sondern die Regel sei. In aktuell 23 EU-Staaten werde steuerlich kein Unterschied gemacht zwischen dem Essen aus dem Supermarkt, der Lieferung von Essen, dem Essen im Gehen oder Stehen und dem Essen im Restaurant. „Das ist nachhaltig, fair und gerecht und müsste auch für das Essen in Restaurants in Deutschland gelten“, so Ralf Maischak. Mit dem Dehoga hat er sich auf die Fahnen geschrieben, hierfür zu kämpfen und eine offensive Informationspolitik zu betreiben, um das Problem publik zu machen.

Gastronom Willi Köhnen-Kratz aus Baesweiler (Bistrorant Löwenherz) würde sich nicht nur eine Verlängerung der Sieben-Prozent-Regel wünschen, sondern diese Regel auch über einen längeren Zeitraum. „Damit gäbe es für die Gastronomie mehr Planungssicherheit“, findet er. Den Menschen müsse bewusst sein, dass bei einer Steuererhöhung auch Preiserhöhungen für die Speisen unvermeidbar seien.