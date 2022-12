Mobile Gesundheitsberatung : Städteregionaler Gesundheitskiosk als „Lotsenfunktion“ auf vier Rädern

Städteregion/Würselen Seit einigen Monaten bietet der Gesundheitskiosk der Städteregion Aachen eine mobile Beratung an. Worum geht es dabei? Wie funktioniert das System?

Empfangen werden sie an einem Stehtisch von Andrea Klebingat. Sie ist eine von fünf Gesundheitsberaterinnen und leitet den Gesundheitskiosk in Aachen. Ihre Aufgaben? Haus- und Fachärzte recherchieren, bei Anträgen unterstützen, Termine ausmachen und zu den richtigen Anlaufstellen lotsen. Normalerweise macht sie dies im Gesundheitskiosk der Städteregion Aachen, doch alle 14 Tage ist sie in Würselen zu finden. Und nicht nur dort: Mit dem Gesundheitsbus ist Klebingat in der gesamten Städteregion unterwegs. Im Nordkreis beispielsweise auf dem Wochenmarkt in Herzogenrath oder vor der Moschee in Merkstein.