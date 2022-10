Gravierende Mängel : Stadtbekanntes Wohnhaus in Würselen geräumt

Stadtbekanntes Wohnhaus in Würselen geräumt

Die Bewohner mussten ausziehen: In dem Wohnhaus über der ehemaligen Kneipe „Posthotel“ an der Ecke Kaiserstraße/Elchenrather Straße herrschten schwierige Zustände. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen Die Stadt Würselen hat am Freitagmorgen ein Wohnhaus an der Kaiserstraße geräumt. Die Nachbarn sind erleichtert.

Zwischen 8.45 und 11.30 Uhr am Freitag hat die Stadt Würselen nach Angaben von Till von Hoegen, Erster und Technischer Beigeordneter, ein Wohnhaus an der Ecke Kaiserstraße/Elchenrather Straße geräumt. Es handelt sich bei dem Objekt um die ehemalige Gaststätte „Posthotel“.

Laut von Hoegen habe die Betreuerin eines in dem Haus wohnenden Mannes die Stadt auf Missstände aufmerksam gemacht. Deswegen sei die Stadt am Donnerstagabend vor Ort gewesen, ausschlaggebend für die Räumung seien laut Till von Hoegen Gefahren für „Leib und Leben“ gewesen, vor allem Brandschutzmängel. Der Vermieter sei nicht kooperativ und falle laut von Hoegen in die Kategorie „Miethai“.