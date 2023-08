Jahrelange Störung : Stadt Würselen will großes Technikproblem in Elmar-Harren-Halle jetzt lösen

Die Elmar-Harren-Halle von innen: Die Trennwände in der Dreifachhalle machen Probleme. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen In der Elmar-Harren-Halle in Würselen können die verschiedenen Sportler oft nicht ungestört voneinander trainieren. Der Grund hängt an der Decke. Im wahrsten Sinne.

Die Elmar-Harren-Halle an der Krottstraße ist voll ausgebucht, Sportler unterschiedlicher Sportarten trainieren nebeneinander, was grundsätzlich Sinn und Zweck einer Dreifachturnhalle ist. Zum Problem wird dieser Umstand erst, wenn die Technik der Trennwände spinnt. Und die spinnt oft und seit langer, langer Zeit. Ein skurriles Problem, das die Stadt Würselen bis zum ersten Septemberwochenende gelöst haben will.

In der Halle, in der auch die benachbarte Gesamtschule Sport treibt, werden die Trennwände und das Licht über Transponder geregelt, nicht über ein Schlüsselsystem. Und irgendwas scheint an den oder zumindest einigen Transpondern nicht zu stimmen. Das heißt: Wenn zum Beispiel die Ballsportarten Tischtennis, Volleyball oder Basketball gleichzeitig trainieren, kommt es vor, dass die Bälle zwischen den Spielfeldern hin und her fliegen. Mobile Trennwände fangen die Spielgeräte nur auf niedrigster Höhe ab.

„Das System ist etwas jeck. An einem Tag funktioniert es, am nächsten Tag dann nicht“, sagt René Strotkötter, der als Erster Beigeordneter für das Sportamt zuständig ist. Ihm persönlich sei das Problem erst kurz vor den Sommerferien begegnet. Strotkötter spielt privat Tischtennis und war am 8. Juli Schirmherr des ersten Ping-Pong-Parkinson-Turniers in Würselen. An dem Freitag vor dem Turnier hätten Strotkötter und die Turnierverantwortlichen die Technik zur Vorbereitung getestet. Sie funktionierte. Am Turniertag selbst aber wieder nicht. Das meint Strotkötter mit „jeck“. Dem Vernehmen nach bestehe das Problem seit einigen Jahren, seit Anfang 2023 sei es massiver denn je. Montags würden die Wände zuverlässig erst nach 21 Uhr wie von Geisterhand nach unten fahren. „Es ist ärgerlich, wenn die Kommunikation mit den Vereinen in der Vergangenheit nicht so gut lief“, betont Strotkötter. Jetzt sei das anders.