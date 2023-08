100.000 Euro bewilligt : Startschuss für zweites Förderprogramm gegen Leerstand in Würselen

Szene von der Kaiserstraße: Mehr als ein Dutzend Geschäftslokale steht im Würselener Zentrum leer. Foto: MHA/Wolfgang Sevenich

Würselen Mit einem ersten Förderprogramm hatte die Stadt Würselen drei Leerstände günstig weitervermietet. Jetzt sollen acht weitere folgen. Wie die Politik dazu steht.

Die Politik hat keine Einwände gegen ein zweites Förderprogramm, mit dem die Verwaltung den Leerstand in der Innenstadt mindern will. Die Stadt Würselen muss dafür rund 100.000 Euro selbst aufbringen, um acht ungenutzte Ladenlokale günstig anzumieten und noch günstiger weiterzuvermieten. Den nötigen Restbetrag von rund 226.000 Euro für das zwei Jahre dauernde Programm zahlt das Land NRW. Das erste Förderprogramm läuft am Jahresende aus. Drei von vier Leerständen wurden an drei Geschäftsfrauen unterschiedlicher Branchen vermittelt. Sie müssen mit den Hauseigentümern für ab 2024 wieder marktübliche Miete verhandeln. Die Ratsfraktionen schauen bei dem neuen Programm trotz positiver Grundstimmung kritisch hin.

So sagt etwa Hans Carduck für die FDP, dessen Meinung sich die UWG und die fraktionslose Claudia Küppers explizit anschlossen: „Wir haben das Problem mit dem Leerstand erkannt, müssen aber bei der Auswahl der Geschäfte genau hinschauen, damit sie nach den zwei Jahren nicht wieder gehen.“ Ein gescheiterter Donut-Laden an der Kaiserstraße ist für ihn das mahnende Beispiel. In dem Lokal mit der Hausnummer 43 hatte das Geschäft einer jungen Frau aus Alsdorf trotz Fördergeld nicht überlebt. Mehr noch: Sie hatte den Fördertopf so strapaziert, dass der Vertrag ihrer Nachfolgerin (Deko, Schmuck, Haushaltswaren) schon Ende September ausläuft.