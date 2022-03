Neustraße : Stadt und Politik schauen sich Obdachlosenunterkunft an

Die Obdachlosenunterkunft an der Neustraße in Würselen: Der jetzige skandalöse Zustand und die Zukunft des Gebäudes werden Politik und Verwaltung noch länger beschäftigen. Foto: Jan Mönch

Würselen Bislang haben sich die politischen Fraktionen in Würselen noch nicht öffentlich zu den Zuständen in der Obdachlosenunterkunft an der Neustraße geäußert. Am Mittwoch gibt es eine Begehung, kommende Woche eine Debatte.