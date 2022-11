Baustelle Schweilbacher Straße : Sperrung der L23 in Würselen um eine Woche verlängert

Vollsperrung der L23 : Straßen.NRW wird für das Chaos in Würselen verantwortlich gemacht Straßen.NRW habe die Verkehrssituation rund um die gesperrte Schweilbacher Straße/L23 in Würselen so nicht gewollt, heißt es. Jemand, der gut informiert ist, findet harte Worte für das Verhalten der Landesbehörde. Zeitplan scheint infrage zu stehen.