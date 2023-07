Folgen A544-Sperrung : Warum die Stadt Würselen Firmen und Einzelhändler aus Aachen im Fokus hat

Alternative Gewerbegebiet Aachener Kreuz? Wenn die A544 Richtung Aachen gesperrt wird, könnte der Standort mehr sein als eine Ausweichstrecke. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen/Aachen Unverhältnismäßig lange Fahrzeiten und weniger Kundschaft in Aachen sind befürchtete Folgen der baldigen A544-Sperrung. Die Stadt Würselen hat zwei Ideen, Geschäftsleuten aus der Nachbarstadt unter die Arme zu greifen.

Die folgenden Zeilen könnten bei der Stadt Aachen für große Augen sorgen. In direkter Nachbarschaft hinter der Haarbachtalbrücke versucht die Stadt Würselen mit ihrer Stadtentwicklungsgesellschaft (SEW), drohende Folgen wie längere Fahrzeiten und weniger Kundenströme nach der nahenden Vollsperrung der A544 abzumildern. Im Blick hat die SEW Firmen und Einzelhändler aus Aachen. Firmen könnten sich vorübergehend in einem riesigen, bis dato leerstehenden Bürokomplex im Gewerbegebiet Aachener Kreuz einmieten, und für Einzelhändler wäre theoretisch in rund 15 ungenutzten Ladenlokalen Platz, die meisten davon an der belebten Kaiserstraße. Diese Überlegungen lassen sich schnell als Abwerbeversuche interpretieren; man könnte gar meinen, die eine Stadt würde vom drohenden Leid der anderen profitieren wollen.

SEW-Geschäftsführer Marc Knisch weiß ganz genau, dass er sich diese Meinungen anhören muss. Da Knisch aber an mehreren Stellen einen Verkehrskollaps befürchtet, der Unternehmen und gesondert den Einzelhandel in Aachen vor enorme bis existenzbedrohende Herausforderungen stellen könnte, betont er: „Wir sind eine Region. Wir müssen einander mehr helfen. Und wenn wir als Stadt Würselen dazu in der Lage sind, dann versuchen wir das. Konkurrenz wollen wir aber auf keinen Fall schaffen.“

Wenn die SEW es im Austausch mit den Leerstand-Eigentümern schaffen würde, dem inhabergeführten Einzelhandel in Aachen eine Alternative aufzuzeigen, bevor kleinere Geschäfte „Pleite gehen“, wäre diese Mission erfüllt. „Wenn die Geschäfte nach zwei oder drei Jahren wieder zurückgehen, ist das absolut in Ordnung.“ Knisch hätte dann auch die Mission erfüllt, die Kaiserstraße (wenn auch zeitweise) zu attraktiveren – das ist schließlich einer seiner Jobs.

Den besagten Bürokomplex mit 6230 Quadratmetern Nutzfläche an der Carlo-Schmid-Straße 12 hatte die SEW als Vermittlerin bereits im März als temporären Arbeitsplatz ins Spiel gebracht. Die Resonanz darauf als mau zu beschreiben, wäre maßlos übertrieben. Wie Marc Knisch auf Anfrage berichtet, habe sich lediglich eine kleine Firma aus Aachen gemeldet und Interesse an einem einzigen Büro gezeigt. Immerhin seien für die Zukunft 2500 Quadratmeter des Gebäudes so gut wie sicher an einen großen Namen vergeben, der sich am Forschungsflugplatz Merzbrück ansiedeln werde. Marc Knisch spekuliert, dass Aachener Firmen noch zurückhaltend seien, was die Folgen einer A544-Sperrung angehe. Die kommende Woche, wenn zumindest die Spur Richtung Köln dicht ist, wird ein erster Vorgeschmack auf das Szenario sein, das die Region bald zu erwarten hat, sagt Knisch. „Jetzt kommt das erste Mal richtig Druck in die Pipeline.“