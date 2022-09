Jupp-Derwall-Stadion in Würselen : SPD will Platzwart und Videoüberwachung

Würselen Auf der neuen Sportanlage an der Kauseneichsgasse wurden bereits mehrere Fälle von Vandalismus registriert. Nun legen die Sozialdemokraten einen Antrag vor.

Die Würselener SPD hat die Einstellung eines Platzwarts für das Jupp-Derwall-Stadion an der Kauseneichsgasse beantragt. Der Platzwart „könnte mit Markierungsarbeiten auf den Plätzen, der technischen Wartung der Tornetze der auch mit notwendigen kleineren Reparaturen, Papierkorbleerung oder weiteren Dingen, die in Zusammenhang mit der Sportanlage zu erledigen sind, beauftragt werden“, schreibt die Fraktion. Zudem könne er die jüngst beschlossene Öffnung der Tartanbahn für Freizeitläufer in den Wintermonaten „begleiten“.

Die SPD hatte ihren Antrag bereits im Rahmen der Sportausschusssitzung am 1. September angekündigt. Damals ging es um die neuen Rahmenverträge zur Nutzung der städtischen Sportstätten, also auch des Jupp-Derwall-Stadions, und es wurden Stimmen laut, die geltend machten, dass die Vereine überfordert würden. Denn ausweislich des zu beschließenden Vertragsentwurfs sollten die Vereine für Reinigung, Pflege und Unterhalb ihrer Anlagen verantwortlich sein. Zumindest für große Anlagen wie das geplante Broichweidener Sportzentrum oder eben das Jupp-Derwall-Stadion wäre ein Hausmeister beziehungsweise ein Platzwart angemessen, hieß es unter anderem aus Reihen der SPD (die die Rahmenverträge nichtsdestoweniger mit beschloss).

Mit ihrem Antrag richtet die Fraktion das Augenmerk darüber hinaus auf mehrere Fälle von Vandalismus, die an der noch jungen Anlage in Würselen zum Leidwesen aller Beteiligten bereits angefallen sind. So wurden die Zugangstüren beschädigt und Tornetze angezündet. Das Problem liegt auf der Hand: Das Jupp-Derwall-Stadion liegt in einer Umgebung, die abgesehen vom Freizeitbad Aquana völlig unbebaut ist, dementsprechend mangelt es an sozialer Kontrolle, sobald der Sportbetrieb beendet ist.