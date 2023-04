Junge Politikerin aus Würselen : Sozialdemokratin Anna Fries setzt auf Teamwork

Anna Fries, hier im Würselener Stadtgarten, gehört seit 2020 dem Stadtrat an. Foto: MHA/Günther von Fricken

Würselen Mit 28 Jahren ist die Morsbacherin Anna Fries die jüngste Politikerin im Würselener Stadtrat. Sie appelliert an junge Leute, sich ebenfalls einzubringen. Denn es geht um die Zukunft der jungen Generation.

Von Günther von Fricken

Entspannt spaziert Anna Fries durch den Stadtgarten. Ein naturnaher Rückzugsort ganz nahe der City, hier fühlt sie sich wohl. Und deshalb schlägt die 28-Jährige diesen Ort auch vor, als es um einen Fototermin mit unserer Zeitung geht. Freundlich lächelt sie in die Kamera, erzählt aber, dass das Thema Foto vor ein paar Jahren noch gar nicht so einfach war. Denn da standen die Fotoshootings für die Wahlplakate zur Kommunalwahl 2020 auf der Agenda. „Am Ende war es schon komisch, sich selbst auf den Postern an den Straßen zu sehen“, erzählt Anna Fries.

Doch Plakate und der Wahlkampf mit vielen Gesprächen an den Haustüren haben sich gelohnt: Heute ist die SPD-Politikerin das jüngste Stadtratsmitglied, ihr ist es enorm wichtig, sich in ihrer Heimatstadt ins politische Geschehen einzubringen. Schaut man auf die Altersstruktur des Würselener Rats, folgt als zweitjüngstes Ratsmitglied übrigens gleich noch einmal der Name Fries. Denn auch ihr 30 Jahre alter Ehemann Max, aktueller Stadtverbandsvorsitzender der Sozialdemokraten in Würselen, gehört dem Rat an. Sogar schon ein wenig länger als Anna Fries, denn Max war bereits ein Jahr vor der Kommunalwahl in den Rat nachgerückt.

Politik ist für Anna Fries aber keine Frage des Alters. „Nur jung zu sein, bedeutet nicht unbedingt gut zu sein. Alter ist kein Qualitätsmerkmal, vielmehr ist es wichtig, dass Ältere und Jüngere ein erfolgreiches Team bilden“, sagt sie. Und genau das sei bei der SPD in Würselen gut gelungen. „Die Mischung macht‘s“, betont Fries, für die Politik ein wichtiges Thema ist, seit sie 16 Jahre alt ist.

Das lag vor allem an ihrem damaligen Umfeld. Freunde, Bekannte und ihre Mutter prägten früh ihr Interesse am politischen Geschehen. Bundes- und landesweit, aber bald auch im kommunalen Bereich, ihre Familie ist im Stadtteil Morsbach verwurzelt.

Hinzu kam der Politik- und Geschichtsunterricht in der Oberstufe am Berufskolleg Herzogenrath. In der Oberstufe absolvierte sie auch ein kurzes Praktikum bei der damaligen Landtagsabgeordneten Eva-Maria Voigt-Küppers und bald darauf stand ihr Entschluss fest, der SPD beizutreten.

Bevor sie in der Partei Ämter übernahm, standen zunächst Ausbildung und duales Studium im Vordergrund. „Das wollte ich zuerst abschließen, jetzt bin ich an der FH Aachen als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Dekanatsassistenz im Fachbereich Gestaltung tätig“, erzählt sie. Vor rund fünf Jahren nahm ihr politisches Engagement dann Fahrt auf: als Beisitzerin bei den Jusos im Unterbezirksvorstand und durch wachsendes Engagement im Ortsverein Würselen, wo sie aktuell stellvertretende Vorsitzende ist. Als sachkundige Bürgerin im Bildungsausschuss sammelte sie weitere Erfahrung.

„Ich finde es spannend, in der Stadt, in der ich mich immer wohlgefühlt habe, jetzt auch politisch etwas mitgestalten zu können. Ich kann mitreden, ich kann mich und meine Meinung einbringen, das macht mir Spaß“, sagt sie. Schließlich gehe es um Dinge, die große Teile der Gesellschaft betreffen. Und es gehe um mittel- und langfristige Entscheidungen, die nicht nur für den jetzigen Zustand der Stadt, sondern vor allem für die Zukunft wichtig seien. „Das, was im Rat beschlossen wird, geht doch vor allem die jüngeren Leute etwas an, die sind am längsten davon betroffen. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass sich auch junge Leute einbringen und engagieren“, betont Anna Fries.

Jugendthemen, das sind ihrer Meinung nach aber nicht nur die Skaterbahn im Stadtgarten oder die Schaffung eines Jugendparlaments, sondern auch Fragen zu Wohnraum, Klima oder Städteplanung. „Die jungen Menschen müssen sehen, dass sie auch bei solchen Themen gehört und ernstgenommen werden.“

Konkret bringt sie sich auch in drei Fachausschüssen ein: im Haupt- und Finanzausschuss, Jugendhilfeausschuss und im Bildungsausschuss. Womit neben der Klimaanpassung in der Stadt Würselen – hier wünscht sie sich vor allem mehr Grünflächen – auch Themenschwerpunkte der jungen Politikerin genannt sind.

„Ich möchte, dass insbesondere für Jugendliche und Familien Plätze geschaffen werden, an denen sie sich gern treffen und gemeinsam ihre Freizeit verbringen können. Im Bildungsbereich liegt mir besonders am Herzen, dass alle Kinder und Jugendlichen unter optimalen Bedingungen beschult werden“, formuliert sie Ziele, für die sie sich einsetzen möchte.

Ein Ganztagsjob in Aachen, Rats- und Ausschusssitzungen, dazu auch noch die Sitzungen der Fraktion und des Ortsvereins – langweilig wird es Anna Fries ganz sicher nicht. Aber solange die Politik im Ehrenamt Spaß macht und sie dort gleichzeitig Freunde trifft, ist das für sie „genau das Richtige“. Eine Gruppe, „in der man sich gut versteht und Themen bespricht“, da ist sie gern dabei.

Und klare Sache: Auch zu Hause ist Politik ein Thema. „Dass ich mit meinem Mann vielleicht mehr über Politik rede als andere Ehepaare, das bringt unser Ratsmandat ja mit sich. Politik ist aber auch das gemeinsame Interesse, sie ist unser Hobby“, sagt Anna Fries. Und wenn beide politisch aktiv sind, herrsche auch viel Verständnis für die Zeitgestaltung des anderen.