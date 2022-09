90 Kräfte im Einsatz : Sorge vor chemischer Reaktion im Gewerbegebiet Aachener Kreuz

Würselen Die Würselener Feuerwehr ist am Samstag ins Gewerbegebiet Aachener Kreuz ausgerückt. Ein Behälter mit Kalilauge löste den Einsatz aus.

Gegen 19.20 Uhr am Samstagabend ist die Feuerwehr Würselen wegen eines Alarms in einer Firma zur Adenauerstraße in Gewerbegebiet Aachener Kreuz gerufen worden. Vor Ort hatten gleich mehrere Melder angeschlagen.