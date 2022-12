Gebühren sinken 2023 : So viel Geld sparen Würselener Haushalte im kommenden Jahr

Die Gebühren für die Abholung der Biotonne sinkt im kommenden Jahr um 26 Prozent. Foto: dpa-tmn/Fredrik von Erichsen

Würselen Die Gebühren für Abfall und Co. sinken in Würselen im kommenden Jahr. Wir haben ausgerechnet, was das für vier verschiedene Musterhaushalte bedeutet.

Menschen in Würselen zahlen im kommenden Jahr weniger Gebühren für Abfall, Straßenreinigung, Abwasser und Niederschlagswasser. Das geht aus einer Neuberechnung der Verwaltung hervor, die die Politik in diesem Monat (zuletzt der Rat am 15. Dezember) der Form halber noch durchwinken muss.

In der Vorlage für die Politik listet die Verwaltung auf, dass die städtischen Kosten im kommenden Jahr um rund 270.000 Euro niedriger ausfallen. Waren es im laufenden Jahr noch etwas mehr als vier Millionen Euro, werden es nach dem Jahreswechsel rund 3,75 Millionen. Die Erträge fallen ebenfalls niedriger aus, aber nur leicht um knapp 7000 Euro (289.000 statt 296.000 Euro).

Bei der Biotonne sinken die Gebühren um satte 26 Prozent. „Der Hauptgrund hierfür ist die Weitergabe der Gebührensenkung des Zweckverbands Entsorgungsregion West gegenüber dem Vorjahr von Bioabfall und Grünschnitt an die Bürger“, heißt es erläuternd. „Es soll dadurch einen Anreiz zu verbesserten Getrennterfassung der angesprochenen Abfälle geschaffen werden.“

Ein weiterer Grund für die niedrigeren Gebühren sei, dass die Stadt in den Vorjahren eine „Überdeckung“ erzielt habe, die ist nun einsetzt. Dieser Sonderposten betrage 550.000 Euro. Auf Wunsch der Redaktion hat die Finanzabteilung um Kämmerer Alexander Kaiser anhand von vier Beispielen dargestellt, was die prozentuale Senkung in absoluten Zahlen für verschiedene Haushalte ausgedrückt heißt.

Die Gesamtrechnung für zwei zusammenlebende Menschen in einer Eigentumswohnung sinkt im kommenden Jahr um 21,31 Euro oder 37,59 Euro. Je nachdem, ob die 120-Liter-Restmülltonne und der Biomüll monatlich (14,76 Euro weniger) oder 14-tägig (31,04 Euro weniger) abgeholt werden. Bei einem Wasserverbrauch von gemeinsam 100 Kubikmeter Wasser sinken die Jahreskosten um sechs Euro (2,82 Euro pro Kubikmeter). Die wöchentliche Straßenreinigung, die 1,83 Euro pro Meter kostet, schlägt bei einer Frontmeterlänge von vier Metern mit einer Senkung von 20 Cent nur marginal zu Buche, ebenso die der Gebühr für Niederschlagswasser in Höhe von 35 Cent (1,09 Euro pro Quadratmeter). Als Grundlage dient eine versiegelte Fläche von 35 Quadratmetern.

Eine vierköpfige Familie in einem Einfamilienhaus zahlt entweder 54,78 Euro oder 62,16 Euro weniger. Bei monatlicher Müllabfuhr liegt die Ersparnis in diesem Bereich bei 41,18 Euro, bei zweiwöchentlicher bei 48,56 Euro. Das Wasserentgelt sinkt bei einem Verbrauch von insgesamt 200 Kubikmetern um zwölf Euro. Im Unterschied zur Eigentumswohnung aus dem ersten Beispiel erhöht sich bei der Musterberechnung der Stadt die versiegelte Fläche von 35 auf 120 Quadratmeter, die Einsparungen bei der Niederschlagswassergebühr und für die Straßenreinigung bleiben mit insgesamt 1,60 Euro aber geringfügig.

In einem Zweifamilienhaus mit acht Personen fällt die Endabrechnung für die vier Gebührenarten um 108,36 Euro oder 122,92 Euro niedriger aus. Beim Abfall mit einer 240-Liter-Tonne sind es 82,56 Euro beziehungsweise 97,12 Euro weniger, für Straßenreinigung und Niederschlagswasser zusammen 1,80 Euro weniger.