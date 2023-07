Manches geht ihr immer noch zu langsam : Silke Tamm-Kanj kämpft seit über 35 Jahren für Gleichberechtigung

Viel zu tun und viel zu sagen: Silke Tamm-Kanj in ihrem Würselener Büro. Foto: Astrid Hilgers

Würselen Wurde „frau“ in den 1980ern als Kämpferin für Frauen belächelt? Wurden tatsächlich Dinge erreicht, die unsere Welt verändert haben? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Würselens Gleichstellungsbeauftragte Silke Tamm-Kanj im Interview.

Von Astrid Hilgers

Silke Tamm-Kanj ist Gleichstellungsbeauftragte der ersten Stunde. Was in jahrzehntelanger Gleichstellungsarbeit erreicht wurde und was nicht, erläutert sie im Gespräch mit Astrid Hilgers.

Frau Tamm-Kanj, Aus welchen Gründen übernahmen Sie 1987 mit nur 27 Jahren den Job als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Würselen?

Silke Tamm-Kanj: Ursprünglich studierte ich Soziale Arbeit, und ich beschäftigte mich bereits während meines Studiums mit feministischen Theorien. Ich leitete mit einer Kollegin ein Jugendzentrum. Wir fingen damals schon mit dem Problem Mädchenarbeit an, das war vor mehr als 35 Jahren ein ganz neues Thema. Im Radio auf dem Nachhauseweg hörte ich dann einen Beitrag über Lie Selter, das ist die Pionierin der Gleichstellungsbeauftragten in Deutschland, und war völlig fasziniert. Würselen schrieb dann als erste Stadt in der Region Aachen eine Stelle für eine Gleichstellungsbeauftragte aus, und ich wusste genau, zu welchem Beruf ich mich berufen fühlte.

Welche gleichstellungsrelevanten Themen waren 1987 zentral und für Sie besonders wichtig?

Tamm-Kanj: Die ehemalige Montanregion existierte nicht mehr, die Montanindustrie brach zusammen und daher war ein wichtiges Thema die regionale Strukturentwicklung, bei der die Frauen nicht vergessen werden sollten, auch wenn sie nicht im Bergbau beschäftigt waren. Berufswahltraining für Mädchen war ein Schwerpunkt. Ich habe erst die Kommunalstelle Frau und Beruf eingerichtet, einige Jahre später gelang es dann aufgrund der erfolgreichen Arbeit, diese Stelle in Würselen gemeinsam mit dem damaligen Kreis und der Stadt Aachen zur Regionalstelle Frau und Beruf auszubauen. Das Netzwerk der Gleichstellungsbeauftragten war 1987 noch sehr dünn, da es erst wenige Kolleginnen gab.

Wurden Sie vor rund 35 Jahren als Gleichstellungsbeauftragte überhaupt ernst genommen?

Tamm-Kanj: Es war sehr unterschiedlich, viele konnten mit der Bezeichnung nichts anfangen. Nachvollziehbar waren Themen wie Gewalt gegen Frauen, Abtreibung, Kinderbetreuung und Wiedereinstieg in den Beruf. Schwierig war es aber, diese Themen innerhalb der Verwaltungsstrukturen zu implementieren. Über konkrete Projekte wurde die Akzeptanz nach und nach erhöht.

Mussten Sie Strategien entwickeln, um sich Gehör zu verschaffen und Ihre Interessen durchzusetzen?

Tamm-Kanj: Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt für Gleichstellungsbeauftragte. Häufig ist man zwar vernetzt in Frauen-Organisationen, aber Verwaltung ist ein besonderes Organ und funktioniert nach eigenen und anderen Gesetzen. Zunächst musste ich mich in die Verwaltungsabläufe einarbeiten, bekam hierbei aber sehr gute Unterstützung von vielen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Je länger ich in diesen Strukturen arbeite und je besser ich die Strukturen kenne, desto besser kann ich sie auch „bespielen“. In der Verwaltung muss man andere Wege gehen als z.B. in freien Organisationen oder Nichtregierungsorganisationen. Ein wichtiger Punkt ist, ein Klima zu schaffen, in dem bestimmte Themen akzeptiert werden. Wichtig ist es auch, Verbündete zu haben und ein tragfähiges Netzwerk.

Gehen Sie, wenn Kooperation nicht zum Ziel führt, auch auf Konfrontation?

Tamm-Kanj: Ja, das muss sein. Es ist Auftrag der Gleichstellungsbeauftragten, Veränderungen zur Gleichberechtigung zu erzielen und hierbei ist es manchmal auch unumgänglich, in Konfrontation zu gehen. Deshalb sind die Gleichstellungsbeauftragten auch weisungsfrei, sie sind unmittelbar dem Bürgermeister zugeordnet und beurteilen, was gleichstellungsrelevant ist. Gleichstellung ist eine Querschnittsaufgabe, daher kann ich in alle Ämter und alle Bereiche hinein agieren und mit diesen kooperieren. Kommunale Gleichstellungsbeauftragte arbeiten verwaltungsintern und extern für die gesamte Stadt.

Können Sie ein konkretes Beispiel für Konfrontation nennen?

Tamm-Kanj: Wenn Strukturen im Sinne der Gleichstellung verändert werden sollen, ist es wichtig, die andere Sicht und die entsprechenden Maßnahmen zu benennen. Da ich so lange im Dienst bin, haben wir mit der Verwaltung gute Kooperationsstrukturen aufgebaut, und die gleichstellungspolitischen Ansätze sind bekannt. Vor allem gibt es für das verwaltungsinterne Handeln das Landesgleichstellungsgesetz. Dennoch treten Fragen auf, warum gendergerechte Sprache umgesetzt werden soll, wie Führen in Teilzeit gelingen kann und warum die frühzeitige Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei Projekten oder Maßnahmen erforderlich ist.

Ämter und Aufgaben Auch Sprecherin auf Bundesebene Silke Tamm-Kanj ist Jahrgang 1960. Sie ist Diplom-Sozialarbeiterin, Personalentwicklerin, Coach und hat einen Master in Kooperationsmanagement/Leitung in multiprofessionellen Sozial- und Gesundheitsdiensten M.A. Seit 1987 ist sie Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Würselen. 1999 wurde sie erstmals zur Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten gewählt. Von 2012 bis 2019 war sie Vorsitzende des Fördervereins der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsstellen NRW und Sprecherin. 2021 wurde sie erneut zur Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft gewählt.

Hat sich nach Ihrer Beobachtung das Selbstverständnis von Frauen und Männern seit 1987 verändert?

Tamm-Kanj: Ja. Erfreulich ist die Entwicklung bei der Elternzeit, auch wenn ich mir eine größere Beteiligung der Väter wünsche. Das Thema wird nicht mehr nur mit den Frauen in Verbindung gebracht, es ist allerdings weiter ausbaufähig. Was gendergerechte Sprache angeht, hat ebenfalls ein Umdenken eingesetzt, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen sind dabei konsequenter. So ist es heute im Gegensatz zu früher absolut undenkbar, bei Stellenausschreibungen nur die männliche Form zu benutzen, dies ist nun auch im Landesgleichstellungsgesetz NRW geregelt, so dass eine gesetzliche Grundlage geschaffen worden ist. Auch das Thema Gewalt gegen Frauen ist bekannter, ebenso die Thematisierung des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Vor einigen Jahrzehnten wurde über Kindesmissbrauch überhaupt nicht gesprochen. Meine erste Fortbildung zum Thema sexueller Missbrauch von Kindern sorgte für Wirbel, weil die Ansicht verbreitet war, man solle dieses Thema nicht so in den Vordergrund stellen.Veränderung gibt es auch bei der Dauer der Elternzeit. Noch zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit haben die Frauen nach der Geburt eines Kindes oft zehn Jahre ausgesetzt. Heute haben sich diese Zeiten wesentlich verkürzt auf maximal drei Jahre. Ebenso arbeiten viele berufstätige Mütter auch mehr als 20 Stunden wöchentlich. Das Modell von vor 30 Jahren, die Frau bleibt wegen der Kinder zehn Jahre zu Hause und steigt mit halber Stelle wieder ein, hat sich überlebt. Gleichberechtigte Chancen im Erwerbsleben und damit die finanzielle Absicherung sind von existenzieller Bedeutung. Hierzu gehören natürlich auch der Ausbau und die Sicherung der Kinderbetreuung.

Auf welche beruflichen Erfolge sind Sie stolz?

Tamm-Kanj: Stolz bin ich auf die Schaffung der Kommunalstelle und später Regionalstelle Frau und Beruf. Auch nach dem Zusammenschluss mit Stadt und Kreis Aachen hatte diese Stelle ihren Sitz in Würselen. Das war ein Kraftakt, auf den ich wirklich stolz bin, auch darauf, dass alle Ratsfrauen und -männer dabei mitgezogen haben und dass die Verwaltung Gelder bereitgestellt hat. Dann halte ich die Projektgruppe „100 Jahre Frauenwahlrecht – Würselener Frauen der ersten Stunde“, die ich gemeinsam mit der Geschichtswerkstatt Würselen e.V. gegründet habe, für einen großen Gewinn, weil hierdurch die Würselener Frauengeschichte einen Platz hat. Es gibt bereits zwei sehr interessante Ausarbeitungen. In Kürze starten wir mit der dritten Ausarbeitung zum Thema „Frauen in der Würselener Politik 1973-2019“. Ein wichtiger Meilenstein und sehr bedeutsam war auch mein Engagement mit vielen aktiven Frauen, Organisationen und Betroffenen für die Einführung des qualitätsgesicherten Mammographie-Screenings. Dafür habe ich mich als Bundessprecherin sehr engagiert und bin glücklich, an diesem Erfolg mitgewirkt zu haben. Seitdem werden Frauen zwischen 50 und 69 regelmäßig alle zwei Jahre per Einladungsschreiben von den sogenannten Zentralen Stellen über die Möglichkeit zur Teilnahme informiert und eingeladen zum Mammographie-Screening. Früherkennung ist sehr wichtig.

Gibt es Ziele, die nicht erreicht wurden?

Tamm-Kanj: Bereiche, bei denen ich mir noch eine Verbesserung wünsche, sind zum Beispiel gendergerechte Jugendarbeit, Wohnbauprojekte für Alleinerziehende, Gender-Budgeting, Gewaltschutzwohnungen, Elterncafé, mehr Väterkurse und vieles mehr. Und im Verwaltungsvorstand der Stadt Würselen befindet sich keine Frau, es würde mich freuen, wenn sich dies bei einer Neubesetzung ändern würde.

Welche Projekte stehen aktuell und in der nahen Zukunft an?

Tamm-Kanj: Der Arbeitskreis „Würselen Weiblich Rat“ – mit Ratsvertreterinnen und der Gleichstellungsbeauftragte – initiiert gerade ein Geburtshaus, das wird ein Meilenstein sein. Und ich würde es gut finden, wenn wir bei der Neuplanung des Alten Rathauses auch ein Elterncafé einrichten, damit Eltern gemeinsam mit ihren Kindern andere Väter und Mütter auch außerhalb ihres Zuhauses treffen können.

Im Flyer der Gleichstellungsbeauftragten in der Städteregion Aachen sind die Ziele der Arbeit teilweise etwas vage formuliert. Es ist etwa von einer gerechten Verteilung von Berufs- und Familienarbeit die Rede. Was bedeutet das konkret?

Tamm-Kanj: Gerecht wäre es, wenn Frauen nicht mehr primär für die Care-Arbeit zuständig sind und der Gender-Pay-Gap, der den geschlechtsspezifischen Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern beschreibt, endlich nicht mehr bestehen würde. Armut von Frauen im Alter hat auch hier ihren Ursprung. Das Bewusstsein muss sich in diesen Bereichen verändern. Auch wenn Paare ähnlich oder gleich viel verdienen, macht meistens die Frau mehr im Haushalt, das entspricht noch immer dem gesellschaftlichen Bild. Wir können als Gleichstellungsbeauftragte natürlich nicht in den privaten Haushalt eingreifen, aber wir können durch Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen aufklären und informieren.

Sie sind 2021 zum zweiten Mal zur Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG) gewählt worden, eine Amtszeit dauert drei Jahre. Welche Aufgabenbereiche haben Sie in dieser Funktion übernommen?

Tamm-Kanj: Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist Gesundheitspolitik. Innerhalb dieses Bereichs habe ich das Bündnis Gute Geburt mit auf den Weg gebracht, das eine grundlegende Reform der Geburtshilfe fordert. Ich bin auch mitverantwortlich für die europäische Gleichstellungs-Charta, als Vorstandsmitglied kümmere ich mich u.a. um das Personal. Die jüngste Bundeskonferenz fand im Mai 2023 in Leipzig statt, ich habe diese maßgeblich verantwortet. Neben meinen Aufgaben als Vorständin bin ich auch Projektverantwortliche für die Themen „Gleichstellung im ländlichen Raum“, „strategische und inhaltliche Sicherheit“, „Geschichte der BAG“ und wie gesagt „Gesundheitspolitik“. Natürlich mache ich das nicht alles alleine, sondern leite entsprechende Projektgruppen mit weiteren Sprecherinnen und Mitarbeiterinnen der BAG.

Haben Sie auf Bundesebene mehr Gestaltungsmöglichkeiten als in Würselen?

Tamm-Kanj: Es sind Möglichkeiten ganz anderer Art. Wir arbeiten eben auf Bundesebene, und dort kann ich anders gestalten. Es gibt zum Beispiel regelmäßige Arbeitssitzungen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Hier in Würselen mache ich alles alleine, auf Bundesebene gibt es Mitarbeiterinnen, die mir zuarbeiten und nötige Vorarbeiten leisten. Die Projektbausteine haben einen umfänglicheren Rahmen, finanziell und organisatorisch. Unsere Überlegungen formulieren wir als Projekte, beantragen diese und sind dann für die erfolgreiche Umsetzung verantwortlich. Die Teamarbeit auf Bundesebene ist einfach toll, da der qualifizierte Austausch zu Gleichstellungsthemen die Grundlage unserer Zusammenarbeit ist. Dies fordert und stärkt uns zugleich. Auf Bundesebene sind wir immer top informiert und auf dem aktuellen Stand, weil wir sprechfähig sein müssen. Dies ist generell gut und für die Arbeit überall vorteilhaft.

Gibt es unmittelbare Auswirkungen Ihrer überregionalen Arbeit auf die kommunale?

Tamm-Kanj: Ja, auf jeden Fall. Ich war auch zwölf Jahre Landessprecherin für NRW. Überregionale Gremienarbeit halte ich für sehr wichtig, da wir diese bedeutsamen Arbeitsstrukturen auch für unsere Arbeit vor Ort brauchen. Daher bin ich der Meinung, dass möglichst viele Gleichstellungsbeauftragte auch mal in Gremien mitarbeiten sollten. Bei der Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW habe ich als Landessprecherin mitgearbeitet. Mein Wissen hierzu kommt natürlich auch der Kommune zugute. Genauso verhält es sich auf Bundesebene: Die Themen dort werden auch in die Kommunen gebracht, es ist ein ständiger Input und Austausch. Andererseits braucht die Bundesebene auch die Erfahrungen aus der Kommune, es ist ein wechselseitiger Prozess.

Viel zu tun, wenig zu sagen: Fühlen Sie sich da angesprochen?

Tamm-Kanj: Grundsätzlich nicht. Aber es ist ein Wechselbad der Gefühle. Auf der Bundeskonferenz in Leipzig waren 500 Teilnehmerinnen mit einer unglaublichen Power. Das bedeutet folglich, dass in den Kommunen solche toughen Frauen arbeiten, die dennoch manchmal das Gefühl haben, gegen Windmühlen zu kämpfen. Die Mühlen der Gleichstellung mahlen mir/uns Gleichstellungsbeauftragten zu langsam!