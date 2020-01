Lastwagen gerät in Gegenverkehr : Sechs Verletzte bei Unfall auf Willy-Brandt-Ring

Lastwagen gerät in Gegenverkehr

Würselen Fünf Schwerverletzte und ein Leichtverletzter – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag auf dem Willy-Brandt-Ring im Gewerbegebiet Aachener Kreuz in Würselen ereignet hat.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war ein Lastwagenfahrer gegen 13.50 Uhr auf dem Willy-Brand-Ring von der Verlautenheidener Straße kommend in Richtung Marshallstraße unterwegs, als er etwa in Höhe des „Kentucky fried Chicken“-Schnellrestaurants vermutlich von einer starken Windböe in den Gegenverkehr gedrückt wurde.