Ampelanlage bald in Betrieb : Die letzten Maßnahmen der B57-Sanierung stehen an

Würselen Die Großbaustelle B57 wird in Kürze komplett Geschichte sein. Es stehen noch einzelne Aufgaben an. Gute Nachrichten für Radfahrer.

Die B57 ist saniert, der Verkehr fließt, die etlichen Stauminuten seit einem Monat vergessen. Und innerhalb der kommenden zwei Wochen wird Straßen.NRW eine der letzten Teilmaßnahmen abschließen. Dann werde die neue Ampelanlage auf Höhe der Haltestelle Kaisersruh in Betrieb genommen, teilte Pressesprecher Torsten Gaber auf Anfrage der Redaktion mit. Derzeit steht noch eine provisorische Ampel. Vor der umfangreichen Sanierung gab es an dieser Stelle eine Querungshilfe für Fußgänger.

Neu ist auch die Haltestelle Kaisersruh in Fahrtrichtung Würselen. Diese wurde nach vorne gezogen, damit wartende Fahrgäste mehr Platz haben. Diese Änderung (inklusive taktilem Leitsystem für Menschen mit Sehbeeinträchtigung) ist die Folge des tödlichen Unfalls im September 2021, als eine Mutter und ihr Baby von einem Transporter erfasst wurden, nachdem der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Daraufhin entstand eine Debatte über die Sicherheit an dieser Stelle, denn der schmale Wartebereich ist rückwärtig von einem Gitter beschränkt – die Frau hatte also keine Chance, dem Fahrzeug auszuweichen.

Wer die Haltestellen in beiden Richtungen regelmäßig nutzt, wird bemerkt haben: In Fahrtrichtung Aachen stand einmal ein Wartehäuschen, jetzt gibt es keines, auf der anderen Seite gab es ohnehin nie eines. Auf Nachfrage erklärte Behördensprecher Gaber, dass die Kommunen für den Bau von Wartehäuschen zuständig seien. In dem Fall also die Stadt Würselen. Auf Aachener Stadtgebiet zeigt sich an der Haltestelle Strangenhäuschen ein ähnliches Bild. Richtung Aachen gibt es ein Wartehäuschen, Richtung Würselen nicht.