Fast drei Jahre im Amt : Roger Nießen über seine bislang ereignisreiche Zeit als Bürgermeister

Hat prägende Erfahrungen seit seinem Amtsantritt 2020 hinter sich, große Projekte folgen: Würselens Bürgermeister Roger Nießen. Foto: MHA/Carsten Rose

Interview Würselen Das Würselener Rathaus sorgte seit dem Amtsantritt von Bürgermeister Roger Nießen regelmäßig für Schlagzeilen. Darüber spricht er im Interview. Und über seine Gefühlslage vor der A544-Sperrung sowie die Lösung eines großen Problems.

In seiner nicht einmal dreijährigen Zeit als Bürgermeister seit seinem Amtsantritt im November 2020 hat Roger Nießen schon einiges erlebt. Einige medienwirksame Ereignisse in Würselen waren hausgemacht, für das Thema A544 konnte er persönlich nichts, es reifte indes schnell zu einer veritablen Bewährungsprobe. Über seine Gefühlslage vor der nahenden Vollsperrung, eine Lösung für die Causa Till von Hoegen und eine Entscheidung aus der Vergangenheit, die er gerne rückgängig machen würde, spricht Roger Nießen mit unserer Zeitung. Die Fragen stellten die Redakteure Carsten Rose und Jan Mönch.

Herr Nießen, mit welchen Schlagworten würden Sie Ihre bisherige Amtszeit überschreiben? Wir hätten da ein ganz Bestimmtes.

Roger Nießen: Ein großes Schlagwort ist Merzbrück. Das ist mehr oder weniger ein geplantes Schlagwort gewesen, weil es Thema in meinem Wahlkampf war. Ein anderes Schlagwort ist die Sperrung der A544. Und was mich sicherlich geprägt hat, war das Thema Neustraße. Das ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ein prägendes Ereignis, weil es auch eines der medienwirksamsten war.

Okay, dann sagen wir Ihnen unseren Begriff. Der passt gut zur Neustraße, und zwar ist es der Oberbegriff Kommunikation. Würden Sie zustimmen?

Nießen: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das war schon eine Entwicklung. Ein Lernprozess für die Gesamtverwaltung.

Nehmen wir das Thema Neustraße und die Causa Till von Hoegen. Welche Schlüsse ziehen Sie aus diesen Angelegenheiten, bei denen die Verwaltung nicht gut ausgesehen hat?

Nießen: Dass es wichtig ist, transparent und frühzeitig insbesondere mit den Medien zu kommunizieren.

Till von Hoegen ist seit Januar nicht im Dienst. Man weiß nicht, ob und wann er zurückkommt. Seine Zeit als Wahlbeamter endet im Februar 2025. Wie soll es bis dahin in der Verwaltung weitergehen?

Nießen: Ohne ins Detail gehen zu wollen: Es laufen interne Gespräche, und dann setzen wir uns zügig mit der Politik zusammen. Die fordert eine Lösung, aber keine Zwischenlösung. Unser Ziel ist, noch in diesem Jahr, eher in ein oder zwei Monaten, etwas Konkretes für die kommende Struktur zu beschließen. Davon hängen viele Projekte ab.

Stichwort Großprojekte: Man hört hier und da, dass Projekte unter den Dissonanzen im Rathaus gelitten haben, zum Beispiel in Broichweiden.

Nießen: Wenn hier alles reibungslos gelaufen wäre, dann wären wir natürlich schon einen Schritt weiter. Ich glaube aber nicht, dass die Dissonanzen allein dazu geführt haben, dass es jetzt länger gedauert hat.

Sie hatten eingangs die Autobahnsperrung genannt. Ist es als kleine Kommune neben Aachen wirklich so schwer, mit der Autobahn GmbH und generell höher gestellten Behörden zu kommunizieren?

Nießen: Ich glaube, es war nicht nur gefühlt so, sondern es war auch tatsächlich so, dass Würselen und die Auswirkungen auf Würselen nicht so im Fokus lagen bei der Autobahn GmbH. Wir haben es – glaube ich – auch durch unsere offene Kommunikation geschafft, dass sich das geändert hat.

Interessant zu sehen war, dass Ihr Vorstoß mit dem Forderungskatalog gerade bei der SPD in der eigenen Stadt nicht gut ankam. Die hätte ein mit anderen Betroffenen abgestimmtes Papier lieber gesehen. Sähe es Ihrer Meinung nach heute anders aus, wenn Sie nicht so agiert hätten?

Nießen: Das glaube ich schon, ja. Und aus meiner Sicht waren das auch keine Forderungen, die sich gegen andere gerichtet haben.

Wie ist denn gerade Ihre Gefühlslage, was die Folgen der nahenden Vollsperrung angeht?

Nießen: Ich hatte tatsächlich mit stärkeren Auswirkungen nach der Teilsperrung gerechnet. Aber ich glaube, auch das ist schon ein Erfolg der Kommunikation. Ich glaube, es hat gewirkt, dass die Leute sich Gedanken gemacht haben, wie sie auf die Veränderung reagieren. Meine leise Hoffnung nach der Vollsperrung ist, dass die Menschen es hinbekommen, sich so zu organisieren, dass es nicht zu einem Verkehrskollaps kommt.

Kommen wir zur politischen Situation. Nach dem Austritt von Claudia Küppers aus der koalierenden Grünen-Fraktion müssen Sie jedes Mal aufs Neue Mehrheiten besorgen. Ändert das Ihre Politik? Lassen Sie manche Idee in der Schublade?

Nießen: Die Situation ist natürlich nicht einfach, wenn es keine klaren Mehrheiten im Rat gibt, weil man gar nicht weiß, ob das, was man als Verwaltung vorschlägt, nachher umgesetzt wird. In ein Thema investieren viele Leute im Rathaus Zeit. Ich habe aber immer schon die Meinung vertreten, dass die politische Farbe in den meisten Dingen im kommunalen Bereich nicht das ausschlaggebende Element sein sollte. Aber nein: Die Situation macht mich nicht zurückhaltender.

Für die Erweiterung der Gesamtschule liegt seit einigen Wochen das Verkehrsgutachten vor. Was steht drin?

Nießen: Das Gutachten wurde intern besprochen und wird in Kürze mit den Fraktionen besprochen.

Kann der Standort denn die Erweiterung vertragen oder nicht?

Nießen: Wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet das Gutachten kein K.O. für den Standort. Es gibt ganz viele Städte, wo es Dinge gibt, die man verbessern könnte, aber es keine hundertprozentige Lösung gibt. Aber unabhängig von dem Thema Schulerweiterung finde ich die Kreuzung an der Krottstraße mit dem Fahrradweg einfach gefährlich, auch wenn alles richtig beschildert ist.

Die Leiterin des Ordnungsamtes, Karina Bremen, hatte unserer Zeitung ein viel beachtetes Interview über Respekt gegenüber ihren Mitarbeitenden gegeben. Hat generell der Respekt vor der Verwaltung, vor dem Rathaus abgenommen?

Nießen: Ich glaube, der Respekt hat generell abgenommen. Ich muss schon sagen, dass es mich insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen, die sich so engagieren, ärgert, wenn Dinge in den sozialen Medien einfach total falsch diskutiert werden. Es ist unser Ziel, das Bestmögliche zu tun im Bürgersinn, und man erfährt dann genau das Gegenteil. Deshalb lese ich viele Dinge einfach gar nicht mehr in den sozialen Medien.

Wo sehen Sie bislang Ihre Erfolge als Bürgermeister?

Nießen: Auf jeden Fall die digitale Entwicklung und die Erneuerungen hier in der Verwaltung, wir sind jetzt wirklich gut aufgestellt. In der Zeit des Haushaltssicherungskonzeptes wurde damals so viel Personal abgebaut. Die Verwaltung zukunftssicher zu machen, war eins meiner großen Themen, sowohl von der Ausstattung als auch vom Personal. Und Merzbrück haben wir gut vorangetrieben. Viele Projekte im Bereich der Sportstätten. Den Glasfaserausbau. Dass wir als Stadt unbürokratisch als Fördermittelgeberin für Vereine auftreten, ist ein Erfolg. Dann das ganze Thema Buntes Band, mit dem wir jetzt viel Grün in die Stadt bekommen. Das Erscheinungsbild der Stadt wollte ich von Anfang an beackern. Wir als Stadt müssen als Vorbild vorangehen. Der Bereich von der Kirche über die Kaiserstraße bis zum Morlaixplatz soll eine andere Aufenthaltsqualität bekommen.

Sind Sie denn zufrieden mit dem Markt, so wie er ist? Im Prinzip ist er eine zugepflasterte Durchfahrtszone.

Nießen: Also es wäre ein Mammutprojekt, den Markt verkehrsfrei zu machen. Das ist während der Legislaturperiode jetzt nicht meine Idee, weil die komplette Verkehrsführung in der Innenstadt ja davon abhängt. Deshalb ist mein Ziel, die Aufenthaltsqualität trotz des Verkehrs so hoch wie möglich zu machen.

Machen Sie sich schon Gedanken über eine zweite Amtszeit?

Nießen: Natürlich mache ich mir Gedanken darüber, aber die Entscheidung will ich dann treffen, wenn es so weit ist.

Was ist denn Ihre Vision von Würselen? Ihre Amtszeit begann unter schwierigen Bedingungen während Corona.

Nießen: Meine Vision für Würselen ist tatsächlich, dass es eine Stadt mit einer hohen Aufenthaltsqualität bleibt und noch mehr wird, dass die Bürger hier nicht nur wohnen, sondern auch hier leben und sich wohlfühlen und in die Stadtgesellschaft einbinden. Mit dem Standort Merzbrück bekommen wir noch einmal einen ganz neuen Aspekt mit vielen neuen Arbeitsplätzen. Meine Vision ist auch eine bessere ÖPNV-Anbindung an die Innenstadt.

Sonst noch etwas?

Nießen: Die Burg Wilhelmstein ist ein Aushängeschild für die Stadt. Aber sie gehört uns nicht. Wir sind in guten Gesprächen mit dem Eigentümer, dass wir die Burg Wilhelmstein auch dauerhaft als Kulturstätte sichern. Darüber hinaus gehe ich davon aus, dass die Bebauungspläne für Kronenbrot und Kinkartz und den Weidener Markt beziehungsweise die dortigen Sportstätten innerhalb meiner Amtszeit fertiggestellt werden – und dass im besten Fall auch schon die Umsetzung erfolgt.

Gibt es Entscheidungen aus der Vergangenheit, die Sie anders treffen würden?