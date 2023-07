Fünf Gräber beschmiert : Rechte Graffiti auf jüdischem Friedhof in Würselen

Rechte Graffiti auf jüdischem Friedhof in Würselen

Würselen Unbekannte haben mehrere Gräber auf dem jüdischen Friedhof in Würselen mit rechten Graffiti besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Insgesamt fünf Gräber und die Mauer des jüdischen Friedhofs in Würselen seien nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit rechten Graffiti besprüht worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hätten Mitarbeiter des Bauhofs die Graffiti am Friedhof am 20. Juli entdeckt. Da die Kontrollen des Bauhofs nicht jeden Tag stattfinden, kann der Tatzeitpunkt nicht genau eingegrenzt werden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Es könne sich sowohl um frische als auch um alte Graffiti handeln.