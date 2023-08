ADFC arbeitet an Prioritätenliste : Warum die Radtrasse in Würselens Stadtgarten noch nicht beleuchtet ist

Würselen Durch den Würselener Stadtgarten führt ein viel genutzter Radschnellweg. Abends und morgens ist es dort aber stockdunkel. Das hat zwei Gründe.

Der Radschnellweg durch den Stadtgarten ist die meistgenutzte Strecke zwischen Würselen und Aachen , aber er ist nicht beleuchtet. Ohne Tageslicht ist es insbesondere auf dem Abschnitt zwischen den hohen, dichten Bäumen zappenduster. Auf diese Situation machte ein Leser aufmerksam. Er ist der Meinung: Der ADFC solle sich lieber dort um Besserung kümmern, als um den Versuch, die Kaiserstraße in eine Tempo-20-Zone umzuwidmen, kommentierte er unter einen Artikel über diesen von einer Bürgerinitiative gestützten ADFC-Wunsch. Also haben wir bei der hiesigen Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs und der Stadt Würselen nachgefragt. Denn unbekannt ist das Thema im Rathaus nicht.

Tatsächlich ist die Beleuchtung des Radschnellweges ein Aspekt in dem seit einigen Jahren laufenden Integrierten Handlungskonzept für die Innenstadt. Dieses Konzept aus vielen Einzelmaßnahmen, mit denen das Stadtzentrum aufgehübscht und modernisiert werden soll, ist mit etlichen Millionen Euro von Land und Bund bezuschusst. Im Januar 2019 wurden 155.000 Euro für ebenjene Beleuchtung im Stadtgarten bewilligt. „Aus personellen Gründen konnte dieses Thema bisher leider noch nicht in Angriff genommen werden“, heißt es heute, vier Jahre später, aus dem Planungsamt.

Eine Gruppe Würselener Bürger wünscht sich im Namen des ADFC Veränderungen für die Einkaufsmeile. Geschäftsleute an der Kaiserstraße halten davon wenig. Sprecher der Initiative erinnert an die Ziele.

Indes sei nicht vorgesehen, die komplette Länge der ehemaligen Bahntrasse mit Leuchten zu flankieren – das geht nicht, weil ein Teil des Stadtgartens in einem Schutzgebiet liegt. Und zwar der südwestliche Teil ab der Wegekreuzung Am Wisselsbach bis zur Aachener Stadtgrenze. Folglich kann die Stadt das Fördergeld ausschließlich für den nordöstlichen Bereich bis zur Krottstraße einsetzen. Dennoch scheint es nicht unmöglich, dass auch der untere Teil irgendwann mit Lichtquellen versorgt werden kann. Alles eine Frage der Technik.

Der Leser hatte ebenfalls angeregt, die Bahntrasse mit Markierungen zu versehen. Aus Sicherheitsgründen soll der Weg für Radfahrende und Passanten aufgeteilt werden. „Mit einer weißen Trennlinie ist es nicht getan, da der Schnellweg eine Trennung baulich nicht hergibt, er ist zu schmal. Es geht also auf Dauer nur miteinander“, äußert Stadtsprecherin Miriam Ameri darauf angesprochen. Indes liefen intern Abstimmungen, ob zusätzliche Hinweise auf Rücksichtnahme umsetzbar sind. In Aachen sind beispielsweise viel genutzte gemeinsame Rad-/Fußwege mit der Aufschrift „fair zusammen“ markiert.

Zu den genannten Aspekten hat Walter Jenniches von der ADFC-Ortsgruppe Nordkreis eine klare Haltung. Eine „ausreichende Ausleuchtung“ von Radwegen sei ein essenzieller Punkt, um das Fahrradfahren „ganzjährig zu etablieren“, äußert Jenniches gegenüber der Redaktion. Darüber hinaus betont er: „Nach meiner Meinung sind Konflikte zwischen schnellen Radfahrern und Fußgängern im Stadtpark nicht durch eine Markierung zu beheben.“ Es fehlt die richtige Breite, das weiß auch er als ehemaliger Stadtplaner und Experte für Radinfrastruktur. „Der Fuß- und Radverkehr muss in beide Richtungen ermöglicht werden, sodass eine Trennung der beiden Verkehre ebenso wenig funktionieren kann wie eine Trennung der Fortbewegungsrichtung.“ Man könne nur an die Vernunft appellieren, rücksichtsvoll auf dem Rad-/Fußweg unterwegs zu sein. Im Bereich der Skateanlage weist die Stadt mit einem Schild darauf hin.

„Bislang fehlte das Gespür“

Unabhängig von der Thematik Stadtgarten erarbeite der ADFC derzeit eine Liste mit gewünschten Maßnahmen, mit der das Radfahren in Würselen sicherer und angenehmer werden soll. Diese Liste werde die Ortsgruppe in den kommenden Wochen mit der Stadt besprechen wollen. „Bislang fehlte uns das Gespür für die Förderung von Rad- und Fußwegen bei der Stadt“, sagt Jenniches. „Wir hoffen, dass wir mit der Stadt Würselen künftig so gut zusammenarbeiten wie mit der Stadt Herzogenrath.“ Jenniches meint damit vor allem, dass Maßnahmen, die die Radlobbyisten als „dringlich“ einstufen, von der Verwaltung hingegen unter dem Titel „Komfort“ geführt werden. Etwa die Rotfärbung von Radwegen an Einmündungen und Kreuzungen.