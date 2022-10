Häuser in Holzbauweise, dazwischen viel Raum für Gemeinschaft und für Grün: So stellen die Urheber des Siegerentwurfs sich die Zukunft des Kinkartz-Geländes in Broichweiden vor. Foto: Astoc Architects and Planners, Lorber Paul Architekten, Studio Grüngrau Landschaftsarchitektur